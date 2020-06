Hohn se refuerza ahora en Ferrovial tras su trasiego en la sombra sobre Aena

Los grandes inversores se preparan también para la desescalada del turismo y para el regreso de los aviones a los aeropuertos. Chris Hohn, fundador de The Children Investment Fund (TCI), sigue moviendo su cartera de acciones a un ritmo frenético, pero en las últimas semanas está prestando especial atención a sus activos ligados al turismo. A finales de abril extendió la protección que tiene sobre el 7,5% del capital de Aena, el gestor de los aeropuertos de Barajas o El Prat, después de la amplia caída de la cotización.

Este miércoles traspasó el 1,4% de la empresa semipública de su fondo a la fundación benéfica. Y ahora, el gran ‘hedge fund’ británico ha repetido esta operación en Ferrovial, además de reforzar su posición hasta rozar el 4%, casi tanto como Leopoldo del Pino (4,15%), el tercer mayor accionista por detrás de María del Pino (8,11%) y Rafael del Pino (20,22%). La firma británica supera de largo a Lazard, que tiene un 3,08% del dueño de los aeropuertos de Heathrow y de infraestructuras como la autopista 407 ETR.

TCI, a través del TCI Master Fund y CIFF Capital (la sociedad que gestiona los activos de la fundación benéfica), ha elevado su participación en la constructora de la familia Del Pino desde el 3,65% al 3,96% del capital, según el registro de la CNMV. La participación está valorada en unos 760 millones de euros a los precios actuales de Ferrovial en bolsa. No obstante, no son acciones sino varios derivados financieros liquidable en efectivo. En concreto, el fondo de Hohn tiene tres contratos por diferencias (CFDs) sobre el 3,6% de Ferrovial con vencimientos en noviembre de 2020, junio de 2021 y agosto de 2022.

“Esta es una comunicación voluntaria para propósitos de información sin cruzar ningún umbral porque se ha realizado una transferencia en especie y la compañía de actividad designada de Talos Capital ha transferido su posición a Ciff Capital”, reproduce el ‘hedge fund’ en su notificación al supervisor. De este modo, las acciones de Ferrovial pasarán a formar parte de los recursos financieros con que cuenta esta fundación benéfica.

Según explican fuentes financieras a ‘La Información’, el traspaso interno no es baladí, puesto que CIFF “tiene amplias restricciones de inversión en materia de medio ambiente y sostenibilidad”. Por ejemplo, la fundación de Hohn no puede tener en cartera empresas tabaqueras o compañías alimentarias que no cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad. Tampoco en aquellas que obtengan el 10% de sus ingresos de combustibles fósiles o que contaminen. Llegado el caso, The Children Investment vendería esas acciones en un plazo no superior a doce meses.

No obstante, según los estatutos de CIFF, hay excepciones. “Puede haber ocasiones en que los gestores aprueben una inversión en una categoría prohibida para alentar a una empresa a cambiar prácticas”, señala la fundación en un informe. En el caso de Ferrovial o Aena, dueños de algunos de los aeropuertos más importantes en Europa, el compromiso con el cambio climático y la reducción de las emisiones de carbono se encuentra detrás de la posición. El tráfico de aviones se ha convertido en un caballo de batalla de los activistas por el clima para frenar el calentamiento global.

El nexo que une a Ferrovial con Aena a través de TCI no es nuevo. Ya en la antesala de la salida a bolsa de Aena en 2015, el Gobierno Rajoy estuvo negociando tanto con la constructora de la familia Del Pino como con Corporación Financiera Alba, el holding de la familia March, para darles entrada en el capital de Aena. El operador de la red de aeropuertos españoles salió a Bolsa con la colocación del 49% de su capital, si bien finalmente en grupo constructor no participó en la operación. TCI desembarcó en mayo de 2019 en el capital de Ferrovial y en verano elevó su posición hasta superar el 3%, aunque ahora ha vuelto a subir esa cifra hasta el 4%.