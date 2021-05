La CNMV abre la puerta a fondos, sicavs y planes para que inviertan en criptos

Sí, se puede. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señala que las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), tales como fondos, planes y sicavs, pueden invertir en criptoactivos, según una respuesta del supervisor sobre normativa del sector publicada en su página web el 7 de mayo. Hay letra pequeña, pero de manera general, el supervisor abre la puerta en su contestación a que estos vehículos entren en un mercado en plena ebullición y que, hasta ahora, tenía amplias restricciones para el sector financiero regulado en España y Europa.

Los fondos de inversión y sicavs “pueden tener exposición a criptomonedas a través de instrumentos financieros cuya rentabilidad se encuentre vinculada a tales monedas”, según el documento de la agencia que preside Rodrigo Buenaventura. Los gestores podrán comprar de forma directa criptoactivos siempre que coticen en un mercado con cierto volumen de actividad y transparencia. También se permite la exposición indirecta, es decir, invirtiendo en empresas o fondos que tengan criptos tales como Bitcoin o Éther, entre otras.

“Dichos instrumentos serían aptos siempre que dispongan de negociación diaria, en la que el precio de mercado se determine a partir de operaciones de compraventa realizadas por terceros”, señala la CNMV, que considera que en este caso no haría falta realizar 'look through' (análisis) del instrumento”, explica la CNMV.

Asimismo, hay espacio para las prohibiciones: no se podrá invertir en un “derivado financiero implícito” como “ETCs, ETNs o cualquier instrumento de los denominados Delta One”. Este veto no afecta a los fondos de inversión libre (FIL), similares a los ‘hedge funds’, cuya regulación les permite estar invertidos en activos ilíquidos o con riesgos de transparencia y precio. De momento, las criptos no tienen la consideración para ser un “subyacente apto”, según la interpretación de la CNMV de la ley española.

La CNMV exige a las firmas que extremen las advertencias a los partícipes, “teniendo en cuenta que la inversión en criptomonedas se trata de una inversión de alto riesgo, cuyo precio conlleva un alto componente especulativo”, tal y como advirtieron en su comunicado conjunto la CNMV y el Banco de España el 9 de febrero. En concreto, el supervisor pide que el folleto del fondo incluya “una mención expresa y destacada” acerca de la exposición a criptodivisas y de los riesgos que puede conllevar, “incluidos los riesgos específicos sobre su formación de precios y su liquidez”.

Hace tres meses, el regulador bursátil y el bancario alertaron sobre la falta de regulación y protección para el inversor en la Unión Europea, aunque avanzaron que se estaba trabajando en un marco normativo relacionado con los criptos. Ambas instituciones dieron su visión desde el punto de vista legal. "Las criptomonedas: no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores", advirtieron.

La SEC alerta de los futuros

En este sentido, la SEC, el equivalente a la CNMV en EEUU, también se ha pronunciado esta semana sobre los riesgos asociados a la inversión en criptomonedas tanto de forma directa como a través de fondos de inversión. En especial, el regulador de Wall Street expresa su preocupación por el uso de derivados como los futuros sobre el Bitcoin, un subyacente que ya es explosivo, volátil y al que se le añade el apalancamiento del futuro.

El supervisor recuerda a cualquier inversor interesado en un fondo con exposición al mercado de futuros de Bitcoin, que tenga muy en cuenta el riesgo del producto, la tolerancia al riesgo y la posibilidad, como ocurre con todas las inversiones, de pérdidas. “Entre otras cosas, los inversores deben comprender que es una inversión altamente especulativa. Como tal, los inversores deben considerar su volatilidad y la del mercado de futuros de Bitcoin, así como la falta de regulación y el potencial de fraude o manipulación en el mercado subyacente de Bitcoin”, apunta en su carta.