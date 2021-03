Inversión a largo plazo: la probabilidad de perder con el Ibex es nula a diez años 

La inversión en bolsa con carácter de largo plazo y, mas en concreto en el Ibex 35, arroja rentabilidades positivas. La probabilidad de obtener rentabilidades negativas invirtiendo en la bolsa española, incluyendo dividendos, en el periodo de un año vista es del 36%, mientras que cae al 25% en un plazo de cinco años y se reduce al 0% a partir de diez años, según un análisis de Renta 4 Gestora con datos desde 1992.

En el caso de la renta variable europea, la probabilidad de perder dinero a un año vista es del 26%, frente al 23% en un periodo de cinco años y al 12% en un plazo de diez años, teniendo en cuenta los datos desde el año 1986. La probabilidad de rentabilidades negativas, incluyendo dividendos, cae al 0% en los plazos superiores a 15 años.

"Perder dinero en renta variable diversificada es muy difícil en periodos de largo plazo", ha explicado el gestor de Renta 4, Javier Galán, en una presentación este jueves. Según sus datos, el rendimiento anualizado de la bolsa a más de cinco años está entre el 7% y el 10%, lo que supone duplicar lo invertido en un periodo de diez años, gracias al interés compuesto.

Galán ha recordado que la inversión "siempre conlleva riesgos", toda vez que ha insistido en que el mercado se ha sobrepuesto "a todos los 'shocks' incluidos guerras mundiales y recesiones". Así, ha enfatizado que las recesiones duran entre seis y 20 meses, mientras que los periodos de expansión se alargan de cinco a diez años, por lo que ha destacado el "optimismo" para los próximos meses para la inversión en bolsa española, a pesar del "ruido político y macroeconómico".

"La bolsa española ha tenido mucho impacto negativo por la crisis, pero es posible que se dé la vuelta para ser un viento a favor y veamos sorpresas muy positiva para la renta variable española, que tiene mucho recorrido", ha afirmado el responsable de gestión de los fondos 'Renta 4 Bolsa' y 'Renta 4 Valor Europa'.

El experto ha anticipado que las compañías de digitalización y de medio ambiente o renovables se verán beneficiadas de los fondos europeos, con el impulso de sus mercados en la próxima década. "Los fondos públicos acelerarán las inversiones" y empresas como Indra, Cellnex, Telefónica o Iberdrola, Naturgy o Endesa "capturarán parte de ese negocio", ha explicado Galán.

En su posicionamiento para este año, los fondos de bolsa de Renta 4 apuestan por compañías de 'calidad', entre las que incluyen aquellas con crecimiento sostenible en el tiempo, inmersas en megatendencias, con recurrencia de ingresos y en negocios con fuertes barreras de entrada. Dichas compañías deben capitalizar sus beneficios, tener retornos sobre capital empleado alto, así como capacidad para reinvertir beneficios y caja en el negocio para crecer en el futuro. Además, Galán ha enfatizado la importancia del bajo endeudamiento y el buen equipo de directivos en las participadas.

En esta línea, ha destacado como compañías de alta calidad en España a Inditex, Ferrovial, Grifols, Viscofan, Amadeus y Vidrala, entre otras, que suman el 60% de la cartera. Fuera de España, ha ensalzado valores como Amazon, Unilever y L'Oreal. Por su parte, en la inversión de estilo de valor representa el 40% del fondo, con compañías que ven "muy infravaloradas" como Repsol, Applus, Indra, Ence, Sacyr, Logista o Aperam, entre las españolas, y Sanofi, Siemens y Total, entre los valores europeos.

El grupo Renta 4 está en proceso de implantación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) tanto en el banco como en la gestora, aunque "de momento" no prevén "un gran impacto" en la composición de sus carteras de inversión, es decir, no se plantean excluir valores. No obstante, el responsable del fondo 'Renta 4 Small Caps Euro' David Cabeza ha señalado que estos criterios pueden "brindar oportunidades" ya que conllevan a "ineficiencias del mercado, que pueden ser aprovechadas para obtener rentabilidad".