Elon Musk presiona al consejo de Tesla para otro bonus estratosférico en acciones

Elon Musk ha comenzado a presionar al consejo de administración de Tesla para organizar otro bonus masivo por rendimiento para él, con el objetivo de duplicar su participación actual del 13% en la compañía. El consejero delegado y alma de la empresa redujo su porcentaje en la empresa después de vender acciones por valor de 40.000 millones de dólares para financiar la compra de Twitter, ahora X.

En uno de varios mensajes sobre el tema, Musk escribió que, a menos que tenga aproximadamente el 25% del control de voto en Tesla, preferiría construir productos de inteligencia artificial (IA) y robótica en otra empresa. Aunque sigue siendo el mayor accionista de la automotriz con casi un 13% de participación, su participación se redujo casi a la mitad tras la venta masiva de títulos en 2021 y 2022 para el pago de impuestos y la citada operación sobre Twitter.

Musk, de 52 años, elogió al consejo de administración Tesla en otros mensajes y apuntó que los directores estaban esperando una decisión de la Corte de Chancery de Delaware antes de preparar otro plan de compensación. La jueza Kathaleen St. J. McCormick, quien también presidió el intento fallido de Musk de salir del acuerdo con Twitter, decidirá un caso presentado por un accionista de Tesla que alega que el consejo de la empresa no ejerció independencia de Musk al redactar el bonus estratosférico por rendimiento de 55.000 millones de dólares que firmó en 2018.

El problema de las drogas

"Esto se trata principalmente de asegurar la cantidad adecuada de influencia de voto en Tesla", escribió Musk en uno de sus mensajes en X. “Me siento incómodo al hacer que Tesla sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener ~25% de control de votación. Lo suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no puedan derrocarme. A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla", añadió el magnate estadounidense de origen sudafricano.

Musk está presionando al consejo de Tesla en un momento incómodo. El fabricante de automóviles ha tenido su peor inicio de año como empresa pública, perdiendo 94.000 millones de dólares de valor en bolsa a medida que el crecimiento se desacelera y los márgenes de beneficio disminuyen. El consejero delegado también ha tenido que responder a una noticia de 'The Wall Street Journal' sobre su consumo de drogas y las preocupaciones que esto ha suscitado entre empleados, ejecutivos de la empresa y directores de sus otras empresas, incluidas Tesla, X o SpaceX.

Con cerca de 700.000 millones de dólares, la capitalización de mercado de Tesla ha aumentado más de 11 veces desde que el consejo anunció el premio de pago de Musk en enero de 2018. Por otro lado, su valoración llegó a alcanzar un máximo histórico de más de 1,2 billones de dólares antes del acuerdo de compra de Twitter. La combinación de premios que Tesla organizó para Musk en 2009, 2012 y 2018, y la destrucción de valor causada por su adquisición de Twitter, han dado lugar a un debate entre los inversores sobre la conveniencia de volver a repetirlo.

Musk se convirtió en la primera persona en borrar 200.000 millones de su patrimonio neto, según los listados en tiempo real de Bloomberg y Forbes. Su fortuna se recuperó el año pasado a medida que las acciones de Tesla se duplicaron y la valoración de SpaceX (Exploration Technologies Corp) se disparó por encima de los 150.000 millones. Musk recuperó su posición en la cima del Bloomberg Billionaires Index y ahora se estima que vale 206.100 millones de dólares, aproximadamente un 15% más que el segundo, el cofundador de Amazon, Jeff Bezos.

Inteligencia artificial, robots y supercomputación

La afirmación de Musk de que se siente "incómodo haciendo que Tesla sea líder en IA y robótica" sigue a los constantes alardes a lo largo de los años de que la compañía era líder en esos campos. Tesla comercializa productos que llama Autopilot y Full Self-Driving, ambos son características de asistencia al conductor, y ha estado desarrollando un robot humanoide llamado Optimus.

El ejecutivo y cofundador de Tesla también dijo a analistas en julio que esperaba que la compañía gastara más de 1.000 millones en el próximo año en Project Dojo, un esfuerzo para convertir a la empresa en un jugador en la supercomputación para propósitos, entre otros, como el desarrollo de capacidad de conducción autónoma.

En el Día Inaugural de la IA de Tesla en agosto de 2021, Musk aseguró que quería demostrar que la compañía es más que solo un fabricante de automóviles y posiblemente el líder en la IA del mundo real. En julio del año pasado, Musk anunció la formación de xAI, una startup que pretende rivalizar con OpenAI respaldada por Microsoft Corp. y Deepmind de Google.

Una semana después, un analista le preguntó durante una llamada de ganancias de Tesla si la nueva empresa de IA se superpondría, competiría o mejoraría el valor de los esfuerzos de IA del fabricante de automóviles. Él dijo lo último. "¿Qué es Tesla? ¿Una empresa de automóviles, energía o IA?", se preguntó Daniel Kollar, de la consultora Intralink. "Si no es una empresa de IA, entonces no veo un problema en establecer una nueva empresa. Dicho esto, no veo que su comportamiento o elección de lenguaje beneficie a ninguna de sus empresas en este momento".