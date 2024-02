Esta vez es diferente para las acciones de Japón: el Nikkei, en máximos desde los 80

Ver al índice Nikkei 225 alcanzar un nuevo máximo, 34 años después, es todo un hito en los mercados. La segunda bolsa de valores más grande del mundo finalmente está recuperando su esencia. Después de cuadriplicarse en la última década y aumentar un 16% en lo que va de 2024, la pregunta candente es si esto es otro momento de burbuja o realmente parte de un renacimiento adecuado. ¡Perdónenme por hacerlo personal, pero yo soy un creyente!

Habiendo comenzado como un trader graduado en Londres en un banco japonés, fui lanzado justo al final del auge de la equidad impulsado por el sector inmobiliario de finales de la década de 1980. Afortunadamente, me salté la mayor parte del desenlace implacable del milagro japonés en los siguientes 15 años, atribuyéndolo a una experiencia surrealista en mi primer trabajo. Incluso hasta 2012, después de una década trabajando en otros bancos japoneses, incluido un tiempo en Tokio, la economía allí volvió hacia la deflación, con el mercado de valores nuevamente condenado a la irrelevancia. Pero una vez que uno se familiariza con Japón, eso queda para toda la vida, así que la fe ha regresado.

Hay una convicción diferente detrás de esta revalorización de los activos japoneses. Una rica veta de cambio sistémico está esperando ser explotada en busca de oportunidades, lo que significa que ya no se puede pasar por alto en favor de China. Esta vez, Japan Inc. realmente quiere salir de su agujero y aprovechar la posición debilitada de su rival asiático dominante. Las famosas tres flechas de reforma del ex primer ministro Shinzo Abe están alcanzando sus objetivos tardíamente. El cambio cultural está ocurriendo con aumentos salariales más consistentes, menos resistencia a fusiones y adquisiciones, y un retorno a la inflación estable.

Por supuesto, hay similitudes con el reciente excelente desempeño del mercado de valores de Estados Unidos. Los siete samuráis de Japón, seleccionados por Goldman Sachs Group Inc., sin duda se ven impulsados por el efecto de Nvidia Corp. Sin embargo, el aumento del 50% del Nikkei 225 en el último año es en gran parte autóctono. Viene de una valoración notablemente diferente, incluso a 16 veces el precio-ganancias hacia adelante, aún es una ganga en comparación con las más de 20 veces del índice S&P 500, y en una galaxia diferente al pico que había alcanzado (70 veces) en 1989.

Aunque hay una creciente participación de inversores extranjeros, aún no se compara con los años dorados de principios de los años 2000, y nuevamente en 2013, cuando los inversores estadounidenses y europeos impulsaron consistentemente la mayoría del volumen. Warren Buffett puede haber disparado el último pistoletazo de salida en agosto de 2020 invirtiendo fuertemente en las singulares empresas de Japón, pero eso también fue una jugada de mercancía infravalorada.

Hay mucho potencial, no solo en acciones, sino también en bienes raíces residenciales y comerciales. Si alguna vez la situación interna de Estados Unidos flaquea, Japón es la alternativa obvia para los administradores de fondos que buscan crecimiento, combinado con una moneda barata. El valor atrapado en los índices bursátiles más amplios del país se había convertido en un elemento básico aceptado, gran parte de él se presumía perdido en una red impenetrable de participaciones cruzadas y propiedades corporativas masivamente subvaluadas. El Nikkei 225 realmente es solo la punta del iceberg, ya que está dominado por acciones relacionadas con chips como Tokyo Electron Ltd., Advantest Corp. y SoftBank Group Corp., todas las cuales han aumentado más del 40% en lo que va del año.

El índice Topix, mucho más grande, tiene 2150 miembros y es mucho más representativo del verdadero Japón, con todas sus imperfecciones. Aún está un 8.5% por debajo de su máximo histórico. Sin embargo, no se queda atrás, ganando un 12.5% este año, liderado principalmente por los grandes bancos y fabricantes de automóviles. Sí, Toyota Motor Corp. es ahora una acción de crecimiento. El una vez omnipotente Ministerio de Economía, Comercio e Industria también se está preparando con grandes planes nacionales para ponerse al día en la carrera de microchips para beneficiar a una amplia audiencia corporativa, no solo a campeones nacionales.

Esto sugiere profundidad y longevidad, ya que la valoración principal del índice Topix es inferior a una vez y media veces el valor en libros, apenas una tercera parte del S&P 500. El director ejecutivo de Japan Exchange Group Inc., Hiromi Yamaji, merece elogios por impulsar importantes reformas en materia de gobernanza y liquidez. Es un camino largo y accidentado, pero la resistencia interna está disminuyendo, como ilustró el año pasado la privatización previamente impensable del ícono industrial japonés Toshiba Corp.

Un gran catalizador podría ser cuando el Banco de Japón aumente su tasa de interés negativa del -0.1%. Es el único banco central que aún tiene tasas negativas. Hay un enorme intercambio estructural de tasas de interés que considerar, ya que muchas instituciones financieras toman prestado en yenes para comprar activos de mayor rendimiento en otros lugares.

Japón tiene la mayor relación deuda-producto interno bruto de las naciones desarrolladas, y la mayor carga de deuda de casi $10 billones. Por ahora, los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años están muy por debajo del tope de rendimiento del 1% del BOJ. Donde el banco central señale, el mercado de bonos doméstico cautivo seguirá. Pero el BOJ necesita moverse lentamente y predeciblemente para no desencadenar tsunamis financieros.

Con un yen super débil atascado alrededor de 150 frente al dólar, es difícil competir con las tasas del 5,5% en Estados Unidos; sufre de altos costos de importación de hidrocarburos. Japón es un país pobre en recursos, aparte de su abundante agua. Sin embargo, resistió increíblemente bien la pandemia, ayudado por un fuerte cumplimiento. Es el único país que realmente quiere ver subir los precios para romper su cultura deflacionaria.

El gobernador relativamente nuevo del BOJ, Kazuo Ueda, ha jugado un juego muy astuto esperando el primer recorte de tasas de la Reserva Federal. La inflación ha vuelto por encima de su objetivo antes considerado fantasioso del 2%, pero aún no es completamente sostenible. La economía de Japón cayó en recesión en la segunda mitad del año pasado, lo que nominalmente la hizo perder su codiciado tercer lugar a nivel mundial frente a Alemania. En realidad, esto es solo una anomalía estadística de un yen débil frente a un dólar fuerte que se revertirá con rapidez, ya que el futuro económico de Japón es considerablemente más brillante. Si el BOJ puede mantener el equilibrio adecuado, ajustará las tasas hacia territorio positivo cuando convenga a Japón. Es una configuración decente para una recuperación sostenida.