El Euríbor zigzaguea a la espera de que el BCE marque rumbo para las hipotecas

Salvo crisis económica de grandes dimensiones, el Banco Central Europeo (BCE) se resistirá a bajar los tipos de interés el máximo tiempo posible. Y eso tiene consecuencias sobre el Euríbor, la referencia directa para el coste de dos tercios de las hipotecas españolas en vigor e indirecta para el resto... sí, también las fijas. Los costes de financiación se mueven al unísono tanto para los propios bancos que tienen que captar depósitos o emitir deuda para financiarse, como a los clientes finales que deben hablar con el intermediario bancario para hacer lo mismo. Todos, institucionales y minoristas, están pendientes de lo que decida la semana que viene el Banco Central Europeo (BCE) y dé pistas sobre el rumbo de los tipos de interés.

El Euríbor a 12 meses ha comenzado a cotizar en el arranque de 2024 un cambio de expectativas sobre los movimientos del banco central, cuyos responsables ya han advertido que los pronósticos de los inversores vienen siendo demasiado agresivos. También que la prioridad es evitar que la inflación vuelva a descontrolarse. Ya no hay esperanza de rebajas de tipos de interés a corto plazo, ni tan agresivas como llegó a descontarse a finales del año pasado. Ahora las previsiones son más cautas y apuntan a que será cerca del verano cuando se produzca ese primer movimiento. El Euríbor a 12 meses ha repuntado 0,15 puntos porcentuales desde el 29 de diciembre, del 3,51% al 3,66%, reconstruyendo un gráfico de máximos y mínimos crecientes que rompe la tendencia registrada durante el cuarto trimestre de 2023.

El índice de las hipotecas variables marcó un máximo de más de 15 años en septiembre en el 4,22%, pero desde entonces ha registrado un descenso de casi 0,7 puntos, situándose en mínimos de casi 10 meses. Tras el último repunte, el promedio mensual se sitúa en el 3,601% a falta de ocho días hábiles para completar el dato definitivo. Aún es algo más bajo que la media del 3,67% en diciembre, sin embargo, no cae los suficiente como para que sea inferior al de enero de 2023 y, por tanto, pueda registrarse la primera caída de las cuotas hipotecarias de forma generalizada. Eso sí, algunos préstamos de tipo mixto con revisión semestral ya se abaratarán. De mantenerse en el nivel actual, febrero o marzo todavía podrían registrar la primera caída interanual en el Euríbor a 12 meses.

El giro al alza de la inflación en diciembre y el repunta que se prevé para enero marcan de nuevo un escenario en el que el BCE tendrá más complicado argumentar un recorte de las tasas. El mercado interbancario, no obstante, todavía descuenta que se pueden producir al menos dos rebajas, si se tiene en cuenta la tasa de depósito del 4% en la zona euro, o cuatro si se atiene al tipo principal del 4,5%. "Mantenemos nuestra opinión de que el primer recorte de 25 puntos básicos se producirá en junio pero, dada la rápida desinflación, los riesgos apuntan a una actuación más rápida a partir de entonces (…). Estamos cada vez más nerviosos ante la posibilidad de que los datos obliguen al BCE a recortar una vez en cada reunión posterior, en lugar de trimestralmente, un ritmo acelerado que no esperábamos hasta 2025", asegura Rubén Segura-Cayuela, economista de Bank of America.

El aumento más rápido de tipos desde que se creó el euro está trasladándose al mercado inmobiliario de forma visible, que nota negativamente el descenso el número de compradores debido a que los costes de financiación son más altos. "Las cifras de compraventas registradas en noviembre siguen confirmando la tendencia a la baja que se ha producido a lo largo del 2023. Con la caída interanual de -15% ya se acumulan 10 meses de retrocesos ininterrumpidos", explica Ferrán Font, director de Estudios de Pisos. com. "Las previsiones de desaceleración del mercado para este año se van cumpliendo, sobre todo en cuanto al cierre de operaciones e hipotecas concedidas. Esta situación, de momento, no se traslada a los precios. A corto plazo los factores que marcarán el devenir del sector serán la implementación de la nueva Ley de Vivienda y la evolución del Euríbor", añade.