Los 20 mandamientos de Ajram para olvidarse de los 'chicharros' en bolsa

Josef Ajram es el 'trader' más mediático y popular de nuestro país. A finales de 2018 decidió abandonar su sicav, Ajram Capital, que no tuvo los resultados esperados debido a la inversión en 'chicharros' como Abengoa o Duro Felguera u otras como Banco Popular o Dia. De hecho, este vehículo de inversión acumuló unas caídas superiores al 20% desde 2016 y el ultrafondista parece no solo haber pasado página sino haber aprendido la lección para no repetir estos fallos a la hora de invertir.

Su libro 'Estrategias de operativa bursátil', lanzado hace pocas semanas y editado por Deusto, muestra cierta 'reconversión' en el famoso inversor. El aspecto fundamental de este cambio es que recomienda alejarse y no tocar los 'chicharros' ya que para operar en bolsa se necesitan dos variables, la volatilidad y el volumen "y en el mercado continuo es muy difícil encontrar el segundo". De hecho, va un paso más allá y destaca que hay valores que cotizan a precios tan complicados como 0,001 euros por acción, por lo que "en estos casos, queda totalmente prohibido hacer la operación".

El 'trader' hace mención, de manera indirecta, a algunos de sus errores de inversión en Ajram Capital. "Evita caer en valores tan golosos como pueden ser Abengoa, Duro Felguera... pero que no suelen tener mucho volumen". En esta metamorfosis, ha elaborado un listado de valores de la bolsa española en los que se puede invertir y a los 35 del Ibex ha sumado solo 26 valores del Mercado Continuo con cierta capitalización y entre los que se incluye, por ejemplo, la nueva debutante en el principal selectivo como es Almirall.

Con este escenario de mercado, hay que cumplir una premisa, a juicio de Ajram, para ganar dinero. Es lo que el mismo ha bautizado como 'los veinte mandamientos del método' y que recomienda grabar a fuego e interiorizarlos. Posteriormente, y una vez aprendidos, el inversor podrá comenzar a realizar sus operaciones. De hecho, con el paso del tiempo ha aumentado esta lista desde las diez reglas hasta la veintena que alcanza en la actualidad.

Entre estos 'veinte mandamientos' hay algunos que no por ser conocidos pierden su relevancia. Por ejemplo, el primero es el 'stop loss' que es "lo más importante de todo". Su fijación nos ayuda a perder y "la renta variable va de tener la humildad necesaria para aceptar que nos podemos equivocar". El quinto, que es no apalancarse, lo ilustra perfectamente una frase de Peter Lynch, uno de los mejores inversores avalado por su trayectoria como gestor del fondo Magellan en Fidelity Investments. El estadounidense afirmó que "el ser humano no tiene paciencia para enriquecerse lentamente, por eso decide arruinarse rápidamente".

Para ilustrar el noveno mandamiento, no mezclar métodos, Josef Ajram incluye la gastronomía en su libro para destacar la especialización. Pone como ejemplo a los hermanos Roca, propietarios del restaurante Can Roca y destaca que son los mejores del mundo "porque cada uno sabe hacer brillantemente una cosa. Jordi es el mejor repostero, Josep el mejor somilier y Joan el mejor cocinero". Por tanto, hay que elegir en qué se quiere ser excelente a la hora de invertir: acciones, materias primas, divisas...

El 18 es el que condensa la esencia del libro y del método de Ajram puesto que es el de si has comprado este libro es porque quieres hacerme caso, así que hazme caso. El objetivo pasa por aplicar bien las enseñanzas y así obtener beneficios ya que "el 95% de los alumnos de mis cursos que tienen éxito consiguen las metas que se han propuesto porque hacen caso de lo que les digo, no porque tengan una habilidad especial. Y el 80% de la gente que lo hace mal fracasa porque se inventa el método o intenta cambiarlo", según destaca en el libro.

Los 20 mandamientos de Josef Ajram