Lane (BCE) confía en que la inflación se reduzca en Europa a finales de año

Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE) ha declarado una esperanzadora idea sobre la inflación. En una conferencia celebrada en Alemania, Lane ha expresado su convencimiento de que Europa consiga un proceso desinflacionario, aunque por el momento la inflación aún tiene "mucho impulso".

El economista irlandés, durante esta charla en Berlín, se ha mostrado muy directo donde ha dejado muy claro los posibles motivos relativos a esta inflación, que tanta fuerza conserva todavía. Entre los motivos que más destacan en el ímpetu que tiene esta inflación resaltan los alimentos o la inflación subyancente, entre otras posibles causas.

No obstante, el representante del banco central de la eurozona ha indicado que espera que se produzca "mucha desinflación más adelante este año", aunque ha subrayado que aún no. Es en este debate, donde ofrece una breve explicación ante la posible caída de la inflación o desinflación. Es decir, aclara que efectivamente va a suceder o que puede pasar a final de año, pero no ahora por distintas variables ya mencionadas con anterioridad.

La semana pasada, el Consejo de Gobierno del BCE decidió elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, reduciendo el ritmo de la subida a mínimos del actual ciclo de normalización, que comenzó en julio de 2022, y situando la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se situará en el 3,75%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 3,25% y la de facilidad de préstamo el 4%.

La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en abril en el 7%, lo que implica un repunte de una décima frente al dato de marzo, mientras que la tasa subyacente, que excluye el efecto de energía y alimentos, se moderó por primera vez en diez meses al situarse en el 5,6%, una décima menos que el mes anterior.