La mayoría de los grandes inversores siguen tachando al bitcoin de burbuja

El bitcoin, la criptomoneda de referencia, marcó este martes un nuevo récord tras rebasar los 62.000 dólares (52.089 euros). El auge de su precio se consolida con la entrada de inversores institucionales, entre ellos grandes gestoras, pero, aún así, los grandes inversores no consideran este escenario como estable. Según la encuesta a gestores de fondos de Bank of America, el 74% de los 200 gestores preguntados lo califican de burbuja. Por el contrario, solo el 16% piensa que no es así, mientras que el 10% no responde.

Las criptomonedas han irrumpido en el mercado con variedad de opiniones y con la advertencia de los reguladores sobre sus riesgos, pero su actividad es cada vez mayor y su inversión representa la segunda actividad más concurrida del mercado. A la cabeza se sitúan las tecnológicas, aunque de marzo a abril las distancias entre ambas se han recortado. La inversión alcista en bitcoin ya fue la inversión 'estrella' en enero de este año y su mercado compite con el S%P500, el crudo y las economías emergentes, como las apuestas de los inversores para ganar más en 2021.

Esta posición como la inversión estrella también la alcanzó a finales de 2017, cuando su precio se disparó rozando los 20.000 dólares, después volvió a caer. Ahora, el bitcoin vuelve a registrar un rally, aunque esta ocasión más prolongado, desde 2020, y alcanzando niveles inéditos. La cotización de bitcoin ha llegado a alcanzar este martes un máximo intradía de 63.180 dólares, con una subida superior al 5%. En lo que va de 2021 sube más de un 110%, mientras que en el último año el ascenso es superior al 800%. El precio actual del bitcoin roza los 63.000 dólares, frente a los cerca de 6.000 dólares que registraba en marzo del año pasado, comenzó se inició su meteórico ascenso.

En el último día, su precio se ha incrementado más de 2.000 dólares y los analistas lo asocian al debut en el Nasdaq de Coinbase, la mayor plataforma de negociación de criptomonedas en Estados Unidos y que está participada por BBVA desde 2015. Su salto al parqué estadounidense se produce para aprovechar el segundo gran boom de las criptomonedas y con el Bitcoin, que ya alcanzan los 2 billones y el billón de dólares, respectivamente, en capitalización.

En el incremento, también influye la apuesta de Elon Musk y sus polémicos tuits. Además, desde IG señalan que las continuas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, así como el último plan de estímulo de la administración Biden, provocan una "huida" de los inversores hacia otros activos de interés, ya que las impresiones de dinero 'fiat' generan nerviosismo entre los mismos.

El S&P500 es el mercado favorito

Por otro lado, IG también señala que algunos analistas de fondos de inversión en Estados Unidos comentan la "delicada situación de la economía y de los incrementos desorbitados de deuda", donde la llegada de dinero fiat está creando una burbuja en los mercados globales, justificando parte de la "fuga" de capital hacia ciertas criptomonedas. Aún así, frente a las diferentes posturas ante el bitcoin, los inversores muestran una clara confianza en el mercado estadounidense. En concreto, solo el 7% de los inversores creen que hay una burbuja.

En este escenario, los encuestados apuestan por el S&P500 como el mejor mercado para invertir, lo que corta las expectativas sobre los mercados emergentes. El 34% de los inversores apuestan por un rendimiento mayor en 2021, frente al 28% que apuestan por los mercados emergentes. Las expectativas en el petróleo son menores y solo el 14% cree que tendrá el mejor rendimiento. Estos resultados revelan una clara convicción por la bolsa americana, mientras que cae ligeramente la de emergentes. Esto está relacionado con la apuesta con las por materias primas. La asignación de las 'commodities' alcanzó un pico en marzo y ahora está reduciéndose.

El sentir general respecto a los mercados es "optimista". Un 50% de los consultados confía en una recuperación en 'V' (caída pronunciada y salida rápida de la crisis). En este sentido, destaca que estas expectativas de recuperación han crecido desde el 10% de hace un año. Además, en el mes de abril, el 37% que cree que la recuperación será en 'U' (salida más lenta de la crisis) o en 'W' (recuperación con una recaída intermedia).