Powell (Fed) rechaza seguir el camino de los tipos negativos como Europa y Japón

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha alertado de que la crisis generada por el coronavirus "no tiene precedentes en tiempos modernos", al tiempo que ha rechazado la posibilidad de situar los tipos de interés en terreno negativo, como han hecho otros bancos centrales, como el de Japón o el BCE.

"Todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto no creen que los tipos negativos sean una herramienta de política monetaria apropiada para Estados Unidos. Creemos que nuestras herramientas funcionan", ha explicado Powell durante su intervención en una conferencia 'online' celebrada por el Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés).

Como ya ha afirmado en otras ocasiones, es "importante" y "apropiado" que Estados Unidos vuelva a una "senda fiscal sostenible", pero el momento para hacer eso es en tiempos de bonanza, no de crisis. Asimismo, con respecto a la posibilidad de seguir estimulando la economía mediante los tipos de interés negativos, Powell ha descartado totalmente esa posibilidad. "La visión [de la Fed] sobre los tipos negativos no ha cambiado, no es algo que estemos considerando".

El gobernador de la Fed ha indicado que la magnitud y la rapidez de esta crisis son "significativamente" peores que cualquier recesión acontecida tras la Segunda Guerra Mundial. "Estamos viendo una caída severa de la actividad económica y del empleo, y casi todas las ganancias del mercado laboral de la pasada década han desparecido",

Pese a esta situación, el banquero central considera que la economía "debería recuperarse sustancialmente" cuando el virus esté bajo control. No obstante, ha reconocido que quizá esta nueva etapa de crecimiento necesite "más meses de lo que nos gustaría".

Con respecto a los estímulos para apoyar la economía, Powell ha destacado el paquete de casi tres billones de dólares (2,76 billones de euros) aprobado por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, así como la decisión de la Fed de bajar "rápidamente" a cero los tipos de interés. En este sentido, Powell ha instado al Ejecutivo a gastar cuanto sea necesario, ya que no es el momento de tener en cuenta la deuda o los déficits. "Un mayor apoyo fiscal puede ser costoso, pero merecerá la pena si ayuda a evitar un daño económico a largo plazo y nos deja con una recuperación más sólida", ha agregado.