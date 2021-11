Repsol inicia su recompra de acciones en pleno 'rally' de precios energéticos

La petrolera Repsol ha confirmado esta mañana su intención de llevar a cabo la amortización de 75.000.000 acciones propias, representativas de alrededor del 4,91% de su capital social, en el marco del plan de recompra que inicia hoy mismo y que anunció el pasado 28 de octubre. En una nota remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía capitaneada por Josu Jon Imaz explica que someterá la operación, que supone un guiño al accionista en pleno 'rally' de los precios energéticos, a la aprobación de la Junta General.

"El Programa de Recompra se lleva a cabo con la finalidad de adquirir parte de las acciones que se amortizarán en el caso de que la Reducción de Capital sea aprobada por la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas en los términos que esta decida", apunta la empresa en su comunicado. La firma del Ibex 35 explica además que el número máximo de acciones a adquirir al amparo de su programa de recompra será de 35.000.000 acciones propias representativas aproximadamente del 2,29% del capital social de la Sociedad a la fecha de esta comunicación.

La compañía ya avanzó su intención de elevar el dividendo a los accionistas hasta un nivel récord. Para ello propondrá también a la Junta aumentar un 5% el dividendo de cara al ejercicio 2022 hasta los 0,63 euros por acción. En concreto, abonará 0,30 euros brutos (frente a los 0,288 de enero de 2021) a cuenta el 11 de enero, así como otros 0,33 como dividendo complementario a mediados del ejercicio.

La adquisición de las acciones se realizará a precio de mercado de acuerdo con las condiciones de precio y volumen establecidas en el artículo 3 del Reglamento Delegado. En particular, en lo que se refiere al precio, Repsol "no comprará acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: el precio de la última operación independiente; o la oferta independiente más alta de ese momento en los centros de negociación donde se efectúe la compra". En lo que respecta al volumen de contratación, Repsol no adquirirá más del 25% del volumen medio diario de las acciones en el centro de negociación en que se lleve a cabo la compra.

El volumen medio diario de las acciones de la Sociedad a los efectos del cómputo anterior tendrá como base el volumen medio diario negociado en los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra. El Programa de Recompra comenzará el día 10 de noviembre de 2021 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

No obstante, la empresa energética se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia (esto es, el 31 de diciembre de 2022), se hubiera cumplido su finalidad y, en particular, si Repsol hubiera adquirido al amparo del mismo el NMAA, o acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe de la Inversión Máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.