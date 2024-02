Sánchez exprime las acciones en bolsa del Estado con 1.500 millones en dividendos

Pedro Sánchez está de celebración este jueves 29 de febrero por su 52 cumpleaños, aunque afronta sus horas más bajas en lo político por la mayor crisis de su gobierno ante la sombra de la corrupción que rodea a algunos de sus colaboradores más cercanos investigados en el 'caso Koldo' y que ha provocado la expulsión temporal del PSOE de José Luis Ábalos, ex ministro y ex secretario de organización del partido. En lo bursátil, en cambio, las noticias son más positivas que nunca, no solo por la revalorización de la cartera de acciones del Estado bajo su gestión, sino por el aumento de la remuneración al accionista que recibe de varias compañías hasta niveles récord. El Gobierno podrá contar con más de 1.500 millones de euros de ingresos por dividendos en 2024, casi el doble que en el ejercicio anterior.

A la normalización de los dividendos de Aena y Caixabank tras la pandemia se le une el aumento de la remuneración de Airbus, el mantenimiento del pago de Indra y la previsión de cobro de Telefónica, el nuevo 'fichaje' de la cartera estatal todavía en curso. La nota discordante la ha puesto sobre la mesa Enagás, que ha recortado su dividendo casi a la mitad para financiar sus futuras inversiones en hidrógeno. En conjunto, el incremento del retorno al accionista ha ido acompañado además de una fuerte revalorización del valor de la cartera hasta superar los 29.000 millones, incluyendo las participaciones en IAG (Iberia, Vueling), Ebro Foods y Redeia.

El impulso de Aena y Caixabank

Gran parte del cambio de dimensión en el flujo de dividendos procedentes de las bolsas se debe a Aena. El gestor de los aeropuertos españoles, participado por el ente público EnAire en un 51%, ha confirmado finalmente que elevará su dividendo un 61%, hasta los 7,66 euros por acción, una cifra récord pero algo inferior a los más de 8 euros que pronosticaban los analistas. El compromiso obligará al grupo que dirige Maurici Lucena a pagar más de 1.100 millones de euros por este concepto, de los que 586 millones irán a cuentas de la empresa adscrita al Ministerio de Transportes.

En segundo lugar, aunque anunciado a principios de mes, aparece el dividendo de Caixabank, que desde que integró a Bankia tiene al FROB como socio de referencia con el 17,3% del capital. En este caso, el pagos elevará a 0,3919 euros por cada una de sus acciones, es decir, 508 millones. El banco recupera además la segunda posición por valoración en la cartera pública con 5.400 millones de euros al cierre de ayer.

Adelanta así al fabricante de defensa y aviones Airbus, que también supera los 5.000 millones. La empresa con sede francesa ha anunciado también un aumento de su remuneración al accionista hasta un total de 2,8 euros que supondrán 92 millones en 2024 disponibles para el Gobierno. Redeia (Red Eléctrica) se mantiene como el tercer dividendo más relevante en la selección de valores bajo influencia del Gobierno con 108 millones, mientras que Indra apenas supondrá 12 millones.

Telefónica también ocupará un lugar destacado una vez se consume la entrada en el accionariado por parte del Estado, que ordenó a la SEPI la toma del 10% del capital de la teleco para contrapesar la irrupción en septiembre de 2023 de Arabia Saudí a través de la operadora STC, propiedad de su fondo soberano. De modo reciente, Moncloa ha cambiado su plan inicial para crear una nueva sociedad que agrupe inversiones en empresas tecnológicas y pretende integrar ahí esa participación.

Cuadruplica dividendos en dos años

El problema de no haber consumado su inversión es que todavía no es beneficiario del dividendo de la operadora, que repartirá más de 1.700 millones de euros en 2024 a los accionistas. El Estado ingresaría alrededor de 170 millones por esta vía si compra las acciones antes del próximo verano cuando se producirá el primero de los dos pagos de 0,15 euros por acción que realizará el dueño de Movistar y O2.

Con los dividendos confirmados tras las presentaciones de resultados anuales, la cartera de empresas participadas por el Estado han aumentado de forma radical sus pagos al accionistas desde el final de la pandemia. En 2023, el Ejecutivo de coalición disparó el cobro de dividendos un 130%, hasta los 874 millones. En 2022 solo había percibido 378 millones. Por tanto, en solo dos años, el Gobierno pasará a obtener por esta vía en 2024 casi cuatro veces más (1.500 millones) que en el año en que se dio por finalizada la pandemia.