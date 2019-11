Los odiados bancos: los gestores 'value' recelan pero toman posiciones tácticas

¿Bancos? No, gracias. Esa era la respuesta de multitud de gestores de fondos españoles, sobre todo entre los grandes del 'value', debido a que era un sector que no gustaba algunos trimestres atrás y que daba la razón ya que fue el más bajista el curso pasado al sufrir un fuerte desplome. No obstante, siempre hay oasis en el desierto y uno de ellos era José Ramón Iturriaga, gestor del Okavango Delta de Abante.

La apuesta de José Ramón Iturriaga ha sido clara por el sector financiero. Su cartera tiene acciones de todos los bancos: Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter, Sabadell, Bankia, Liberbank y Unicaja. De ahí que el peso del sector en su cartera suponga el 35,47% y sufra con las fuertes caídas que vivían las entidades durante el curso pasado. El Okavango Delta, en su carta trimestral mandada a la CNMV ha señalado que "el fondo sigue muy concentrado en unas 20-25 ideas de inversión que ofrecen valoraciones atractivas a largo plazo. Sigue existiendo una sobreponderación clara en el sector financiero y en sectores ligados a la recuperación del ciclo económico en España, como el inmobiliario".

La banca ha sido uno de los sectores penalizados tras la posibilidad de que se forme Gobierno con el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. El propio Iturriaga señalaba que "el riesgo político irrumpe de nuevo en escena–si es que alguna vez se ha ido–ante el posible nuevo gobierno . Y, aunque resulta mucho más difícil mantener la perspectiva cuando toca tan de cerca, a los gestores de inversiones no nos queda otra: en el sueldo está el no solo indignarnos. Si nos atenemos a la respuesta que ha tenido el mercado en la semana del anuncio del preacuerdo, podemos llegar a la conclusión de que nuestra experiencia durante los últimos tiempos ha servido de vacuna ante el riesgo político. Haber visto una caída de menos del 1,5% de la bolsa y un ligero incremento de la prima no es nada grave".

Esta cautela del mercado ha venido bien a los gestores 'value'. ¿El motivo? La mayoría ha irrumpido en el sector durante los últimos trimestres y ha comprado bancos pese a que es un sector que no levanta la mayor de las simpatías. No obstante, las fuertes caídas han provocado que algunos comiencen a cotizar bastante por debajo de su valor real y los gestores 'value' tomen posiciones esperando una revalorización y no con carácter de permanencia o largo plazo como suelen acostumbrar.

José Ramón Iturriaga ha visto como no es el único en los bancos españoles. Por ejemplo; en Santander el fondo Gesconsult Renta Variable, gestionado por David Ardura y Gonzalo Sánchez, irrumpía en el primer trimestre de este año con un patrimonio del 1,56% y en el tercero ya alcanza el 3,39% mientras que el Metavalor emergía en el tercer trimestre con un 2,76%. Por su parte, en BBVA los cambios han sido menos significativos.

En Caixabank es donde los fondos 'value' han estado más activos. El Santalucía Espabolsa incrementaba su peso del 1,78% al 3,71% mientras que el Cobas Iberia, de Francisco García Paramés, y el Bestinver Bolsa, dirigido por Beltrán de la Lastra, cuentan con un 2,97% de su patrimonio en la entidad catalana. Además, el Gesconsult Renta Variable irrumpía con un 1,64% del patrimonio.

En Bankinter dos fondos 'value' como son el Mutuafondo España y el Bestinver Bolsa han incrementado con fuerza su exposición durante el tercer trimestre. La gestora de fondos de la aseguradora aumenta su peso del 1,68% al 2,87% mientras que la firma propiedad de Acciona lo hace hasta el 2,56% frente al 1,28% que tenía a cierre del segundo trimestre.

La banca del Mercado Continuo también suscita el interés de gestores 'value'. El Santalucía Espabolsa y el Santalucía Ibérico Acciones han irrumpido durante el tercer trimestre en Unicaja y la gestora de la aseguradora ha invertido un 2,13% y un 2,05% del patrimonio, respectivamente. No obstante, alguna firma ha hecho las maletas en el banco andaluz como el Mutuafondo España y el Metavalor, que compraban títulos en el primer trimestre y liquidaban su posición entre los meses de julio y septiembre.

Esta irrupción, casi al unísono de los gestores 'value' tiene una gran explicación. El Ibex 35 Bank, que aglutina todos los bancos cotizados en el mayor selectivo español, ha marcado mínimos durante el tercer trimestre desde que el operador de la bolsa española comenzase a recoger dicha evolución en el arranque de 2016. De hecho, entidades como Sabadell o Bankia marcaban mínimos históricos entre los meses de julio y septiembre.

Gonzalo Meseguer, director general de Santalucía AM, señalaba hace semanas en una presentación con periodistas que "el sector tradicionalmente no nos ha gustado pero por valoración en agosto parecía interesante y nos ha dado buen resultado". No obstante, recalcaba que "las inversiones no tendrán vocación de largo plazo pero tampoco se trata de un movimiento táctico". Filosofía compartida por más gestores que coinciden en el que el escenario no es propicio para el sector debido a la prolongación del escenario de tipos bajos durante más tiempo.