Subidas en bolsa e Ibex 35 con la esperanza de desescalada bélica entre Irán e Israel

El temor a una guerra total en Oriente Medio se diluye este lunes pese del ataque masivo y directo de Irán sobre Israel del pasado sábado. La falta de continuidad en el envío de drones y misiles iraníes, la ausencia de respuesta militar inmediata de las fuerzas israelíes y los llamamientos a evitar una escalada del conflicto refuerzan la tesis entre los inversores de un evento aislado que no tendrá recorrido debido a las capacidades disuasorias de ambos países y los llamamientos a la contención.

Contra pronóstico, los mercados reaccionan con subidas en las bolsas europeas y ligeras caídas en los precios del petróleo. El Ibex 35 cotiza con ascensos del 0,2% y supera los 10.700 puntos, en línea con la evolución de los futuros sobre índices. Los ascensos son algo más pronunciados en otros índices, con el 0,4% de ascenso en el Dax alemán y notables alzas en los futuros sobre índices del S&P y Nasdaq estadounidense tras la apertura bursátil en Europa.

Dentro del Ibex 35, las acciones de Naturgy (+1%), Iberdrola (+0,8%) e Inditex (+0,5%) lideran las subidas, con Solaria, Ferrovial y Colonial a la cabeza de los descensos en torno al 1%. Los pesos pesados registran un tono positivo en el mercado español tanto entre los bancos como Santander, BBVA o Sabadell; como en la energía.

"La situación parece haberse tranquilizado, con Irán dando por finiquitado el tema. Israel, por su parte, si bien ha dicho que respondería, no parece que lo vaya a hacer en el corto plazo dado que no tiene para ello el apoyo de los aliados que le ayudaron a minimizar el impacto del ataque iraní este fin de semana, especialmente del Gobierno de EEUU, que ha dejado muy claro que no participará en un posible ataque de represalia contra Irán, dando por bueno y finalizado el tema", explica Juan J. Fernández-Figares, director de Link Securities.

En el mercado energético, el barril de Brent, referencia europea, registra un descenso del 0,5%, hasta 90,1 dólares. El euro sube un 0,1%, hasta 1,065 dólares, después de su fuerte caída de la semana pasada tras la reunión del BCE y la perspectiva de una divergencia de tipos con la Fed de EEUU que provoque una depreciación de la divisa europea en los mercados.

"En este sentido, cabe señalar que todas las partes involucradas han actuado según lo previsto. Irán, de cara a la opinión pública del país y del conjunto del mundo árabe, “estaba forzado” a responder al ataque israelí a su consulado, pero lo ha hecho de un modo, anunciándolo de antemano, que parece estaba destinado a permitir a Israel y sus aliados, tal y como ha ocurrido, minimizar el impacto del ataque, lo que parece indicar que no desea una escalada del conflicto en la región. Ahora todo depende de la respuesta israelí, aunque, como hemos dicho, la falta del apoyo de sus aliados creemos que impedirá un ataque directo a Irán", añaden desde Link.

Reacción contenida en Asia y Oriente Medio

La cotización del oro repuntaba un 0,5%, hasta 2.350 dólares, en tanto que el Bitcoin se recuperaba un 1% tras su desplome del domingo y se coloca en torno a los 66.000 dólares. La criptodivisa afronta esta semana el ajuste técnico del 'halving' por el cual se reduce la emisión de nueva moneda con implicaciones inciertas para el sector.

El comportamiento de los mercados asiáticos también ha sido contenido y mixto durante la madrugada, con subidas en las bolsas chinas y descensos moderados en otros mercados. La Bolsa de Catar registraba un descenso del 0,4%, el DFM del mercado de Emiratos Árabes Unidos cedía un 0,8%, mientras que la Bolsa de Arabia Saudí, que abre los domingos, firmó una caída del 0,3% en el índice Tadawull. Por su parte, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cedía un 0,7%, el Hang Seng un 0,6%, mientras que el CSI de Shenzhen y Shangái repuntaba un 1,9%.