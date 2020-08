El desplome de las 'telecos' europeas en bolsa anima operaciones corporativas

Las 'telecos' no atraviesan por su mejor momento bursátil. El sector ha sido uno de los más castigados durante los últimos años y la Covid-19 ha sido la última puntilla al añadir más incertidumbre en los mercados del Viejo Continente. Sin ir más lejos, el propio José María Alvarez-Pallete, presidente de Telefónica, destacó en su última junta general de accionistas que las caídas se debían a que los mercados están "muy distorsionados" por un "entorno de incertidumbre" y que el precio de la acción "se ha visto afectado; no somos inmunes a esta situación".

Estas caídas no solo se producen en España sino también en Europa. Si tomamos como referencia el Stoxx Europe 600 Telecommunications, que aglutina las principales cotizadas europeas, se aprecia como el castigo durante este ejercicio está en torno a un 15%. Porcentaje que no es muy significativo por un motivo: incluye a las compañías que gestionan torres de comunicación, como es el caso de Cellnex, y que son protagonistas (para bien) en los últimos años. No obstante, en pleno impacto inicial del coronavirus en los mercados dicho índice sectorial marco mínimos en más de dos décadas y su nivel más bajo desde 1997, aunque ha recuperado algo de terreno en las últimas semanas.

Con este escenario, la capitalización de mercado de la mayoría ha caído notablemente y ha dejado a tiro de opa a la mayoría del sector. Sin ir más lejos, el gigante británico de las telecomunicaciones BT habría contratado a Goldman Sachs para actualizar su estrategia de defensa tras el desplome del precio de la acción que ha sufrido en el mercado y que podría provocar que Deutsche Telekom (posee el 12%) o algún fondo de inversión decida acometer dicha compra, según informa SkyNews. Esta defensa, en el caso de nuestro país, está recogida por el Gobierno ya que en su Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se incluía la protección para las empresas ante una posible opa hostil.

Las miradas en este proceso de posibles opas está puesto en BT Group y no es casualidad. La 'teleco' británica es la más castigada entre las principales compañías europeas al acumular un desplome del 63% en los últimos tres años. La segunda más penalizada es la española Telefónica, solo dos puntos porcentuales por debajo (-61%) y cerraría el podio Telecom Italia tras sufrir un castigo en torno al 55%. Otras como Vodafone se dejan más de un 45% mientras que Orange retrocede alrededor de un 30% en dicho periodo de tiempo.

De hecho, tampoco es casualidad que una de las posibles interesadas en la británica sea Deutsche Telekom. La alemana ha capeado el temporal en los mercados durante los últimos ejercicios y solo cede un 2% en los últimos tres años, con una capitalización de mercado superior a los 71.000 millones de euros. Tamaño muy alejado de otros de sus 'rivales' que sí han sufrido en los parqués: Telefónica capitaliza menos de 19.000 millones y Telecom Italia está por debajo de 8.000 millones. Aun así, la germana ya ha protagonizado otro gran movimiento corporativo tras la unión entre T-Mobile y Sprint, aprobada este año por las autoridades de EEUU, y que supuso la creación del tercer mayor grupo en dicho país tras AT&T y Verizon.

Movimientos corporativos

Este movimiento no sería el primero ni, probablemente, el último dentro del sector. Desde que impactara la Covid-19 las operaciones corporativas se han sucedido en el tiempo y la más destacada ha sido la fusión de Virgin Media, propiedad de Liberty Global, y O2, la red móvil propiedad de Telefónica en el país, valorada en unos 31.000 millones de libras. Además, en nuestro país también hemos asistido a una opa por parte de KKR, Providence y Cinven para hacerse con MásMóvil y que valora a la compañía fundada por Meinrad Spenger en alrededor de 3.000 millones de euros.

Este cartel de 'rebajas' en el sector hacen que algunos de sus grandes accionistas se opongan a los precios ofrecidos por los fondos. Por ejemplo, Polygon, dueño del 1,02% de MásMóvil, ha rechazado los términos de la opa formulada por Lorca Telecom sobre la operadora de telecomunicaciones al entender que la infravalora y que lesiona gravemente los intereses de los accionistas puesto que no les permite vender a un precio equitativo.

Diego Morín, analista de IG, ha señalado a La Información que "nos encontramos ante un momento de mucha incertidumbre por la situación del coronavirus, aspecto que aprovechan los grandes fondos para expandir sus negocios a otros países. De hecho, el sector de telecomunicaciones tiene mucha atracción en los últimos meses debido al fuerte auge con la implantación del 5G, una tecnología que atraerá mucha competencia. Por tanto, dado el momento en el que nos encontramos, muchas empresas de telecomunicaciones o de diferentes sectores se verán expuestas a este tipo de movimientos corporativos".