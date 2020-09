Las compañías tecnológicas y biotecnológicas acaparan las salidas a bolsa a un lado y otro del Atlántico. En Wall Street, el mayor mercado bursátil, casi todos los días desembarca una nueva cotizada relacionada con dichos sectores y, en Europa, cada vez más pymes se abren paso a este apetito por parte de los inversores, que se ha intensificado tras los máximos históricos de gigantes como Apple o Amazon, entre otros.

En Europa las compañías son de menor tamaño a las estadounidenses pero distintos operadores están realizando proyectos con el objetivo de acelerar el crecimiento de estas pymes y, entre ellas, destaca la iniciativa TechHub a nivel europeo de Euronext, el principal operador bursátil de Europa, que además abrió oficinas en 2017 en nuestro país y que cuenta con más de 1.400 empresas cotizadas en todos sus mercados, de las que 500 son tecnológicas y entre 1.000 y 1.100 son pymes. Por ello, La Información ha entrevistado a Susana de Antonio, la responsable de Euronext en España, para conocer cómo están las salidas a bolsa y su programa TechHub.

P. ¿Cuál es la principal ventaja del programa TechHub para las compañías?

R. Una es difícil, yo te diría dos. La primera es la pertenencia a un programa panaeuropeo y su visibilidad a nivel panaeuropeo y la segunda que es un máster acelerado en mercados de capitales y salidas a bolsa y es gratis. Tiene un valor bastante alto la formación y te puede ayudar para ser una puerta de entrada a esa financiación alternativa que son los mercados y la salida a bolsa.

¿Qué porcentaje de compañías da el salto del programa TechHub a bolsa?

El porcentaje de momento es bajo ya que las empresas que van un año siempre asumimos que pueden salir a bolsa en entre uno y tres años. Desde que arrancó el programa creo que llevamos seis porque ha habido una o dos que han salido recientemente a bolsa, aunque española no hay ninguna. De otros países alrededor de seis ahora mismo y sí, es verdad que si miras el ratio puede parecer bajo, aunque asumimos que es una inversión a medio o largo plazo. Una salida a bolsa no es una decisión que se toma de la noche a la mañana y una empresa que participa lo mismo toma la decisión en tres años y acaba saliendo en cuatro años u opta por elegir otro camino.

Si miras al mercado español las salidas a bolsa no son tantas y para nosotros, al final, este programa no lo hacemos pensando en el máximo de salidas a bolsa sino como actividad educativa. Es muy positivo apoyar al ecosistema español de pymes para que tengan el conocimiento y la opción, y si luego la usan perfecto, pero que tengan esa opción y la consideren ya que tiene muchas ventajas.

¿Qué planes tiene Euronext para crecer en España?

Desde que abrimos la oficina hemos apostado por el mercado español. España es muy interesante en cuanto a su estructura empresarial ya que tiene una base de pymes que es el núcleo principal del sistema empresarial español. Creemos que estas pymes se pueden beneficiar de un mercado panaeuropeo como el nuestro, muy centrado en pequeñas y medianas empresas y que tiene acceso a una base inversora muy amplia y muy potente especializada en pymes y tecnología. Creemos que tenemos realmente un valor diferencial. En tecnología general, biotecnología... estamos en contacto con empresas muy interesantes y muy buenas ya que empezamos la tercera edición y las dos anteriores han suscitado mucho interés. El plan es seguir apostando por España y tener una presencia activa.

¿Qué sectores son los que más interés suscitan para saltar al parqué?

La verdad es que el tecnológico y más en el momento actual. Desde que arrancó el tema de la Covid hemos visto que ha habido mucha volatilidad y hemos visto un comportamiento muy polarizado entre sectores. Hemos visto que el sector que mejor ha funcionado ha sido el de tecnología y el farmacéutico (salud, biotecnología...) y la unión y conexiones entre ellos son los que se han comportado mejor. Hemos seguido viendo salidas en plena Covid de este sector. Los inversores buscan los sectores que tiran más y, por ejemplo, ha salido a bolsa Pexip, similar a Zoom ya que se centra en videollamadas, que ha hecho su 'road show' totalmente virtual, lo que es la primera vez que una compañía hace una OPV con una captación virtual. En Bruselas salió una biotecnológica y hay otra apunto de salir que iba a ser a finales de septiembre y se adelantó unos días por la buena acogida.

Hay mucho apetito inversor en estos sectores y estamos viendo más salidas a bolsa, por lo que el mercado no se está parando. Otros sectores como turismo o consumo si están sufriendo más y las empresas propondrán su salida a bolsa si se lo estaban planteando. Los sectores que más tiran son, sin duda, desde marzo por el Covid todo lo relacionado con tecnología y salud.

Lleida.net dará el salto del Euronext Growth al OTC estadounidense debido a que cotiza en el parqué europeo. ¿Cómo es este proceso?

Sí. Es algo habitual entre mercados ya que en el caso de Euronext Growrth es un mercado con el que es reconocido por el Nasdaq como un mercado comparable y tienen un acceso relativamente fácil al Nasdaq OTC. Sisco Sapena, fundador de Lleida.net tiene un carácter emprendedor y de hacer cosas nuevas y tienen en marcha un proceso de expansión en EEUU y de crecer y su cotización allí le ayudará a ser una compañía más visible y dar acceso a más inversores. También está el tema reputacional y de visibilidad que te da el ser una compañía cotizada.

Con el impacto de la Covid-19. ¿Se ha producido un parón en las salidas a bolsa o notáis más interés por parte de las compañías?

Yo creo que efectivamente en tiempos de crisis las empresas se plantean que no se pueden cerrar a los bancos porque mañana les cortan una línea de financiación y están mas receptivos a otras opciones. Sí hemos visto un interés que sigue ahí por las salidas a bolsa. Otras no se han retrasado y han seguido saliendo e incluso algunas lo adelantan. Ahora hay mucho apetito inversor. Si es algo que tenían en mente para los próximos meses pues ante la incertidumbre cuanto antes mejor y muchas empresas se lanzan a adelantarlas y a seguir con sus planes. Si es tecnológica lo mismo prefiere esperar porque todo el tema del Covid le beneficia, espera unos meses y consolida los buenos resultados y luego sale a bolsa.

Con tecnología y salud no los están posponiendo en líneas generales. No obstante, en otros sectores sí que están esperando unos meses a que la situación se normalice ya que ahí el apetito inversor es mucho menor salvo casos concretos. En época de crisis es un momento en el que a los empresarios les gusta tener distintas alternativas.

Las salidas a bolsa se están frenando ya que compañías como Cabify o Glovoo han aplazado sus planes. ¿Cómo veis este escenario?

Yo creo que va un poco ligado al segmento específico. No conozco exactamente esos planes. Sí que son compañías tecnológicas que dentro de su actividad han sufrido un poco y lo mismo no es el mejor momento para planteárselo si tiene otras opciones financieras. Es el momento de ver en concreto tu negocio y cómo está afectando ya que en cualquier operación de financiación, entre las que está la bolsa, no se puede generalizar. En el sector sobre tecnología hay muchos subsectores y algunos sufren y otros están disparados.

Por ejemplo, Lleida.net lleva unos meses con la actividad creciendo muchísimo ya que es el tema de certificaciones digitales y cada vez se usa más... depende mucho y no tiene por qué influenciar la decisión de una empresa que se puede entender que su negocio haya sufrido algo. Si ellos deciden hacer una salida a bolsa puede tener un efecto positivo pero si no lo hacen y optan por otra opción se entenderán las motivaciones de la compañía...

¿Por qué es tan importante Euronext Growth para las pymes?

Para nosotros las pymes son uno de los focos de atención. Tenemos muchas empresas de tamaño pequeño y mediano y necesitan tener una plataforma que se adapte a sus necesidades. Tenemos dos plataformas como Euronext Acces y Euronext Growth para sus necesidades y que tienen una base potente de inversores. Nuestros inversores institucionales están especializados en pymes y son muy activos ya que contamos con alrededor de 1.500 de más de 50 países. La plataforma nuestra une ocho países distintos y es única. Todos estos años de esfuerzos hacia las pymes se traduce en una base amplia de compañías comparables y que es relevante para pymes a la hora de elegir un mercado que haya compañías similares a ellas, lo que redunda en más liquidez, más inversores, más posibles operaciones corporativas, más analistas... es algo en lo que llevamos invirtiendo mucho tiempo.

¿Cómo es el día a día de la responsable de Euronext en España?

El día a día es bastante activo y muy distinto un día de otro. Mi labor es estar en contacto con las empresas y con el ecosistema más financiero o tecnológico. Normalmente suelo tener reuniones con empresas, asesores, posibles partnets, participo en eventos (ahora más webminar virtuales). Tengo mucha labor de coordinación de los otros países en los que tenemos presencia pero de una manera más remota y coordinación obviamente con París. Muy variado y muy en contacto con los distintos actores tanto en España como en Europa ya que al ser parte de una empresa europea pero representante de un país pues tienes que hacer un 'mix' de los dos. Lo importante es estar en contacto con la realidad empresarial española, entender sus necesidades y ayudarles a que todo lo que se refiere a los mercados de capitales tengan toda la información que necesiten.