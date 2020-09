Wall Street pincha tras el frenesí alcista: las tecnológicas se desploman en bolsa

Terremoto en las bolsas americanas. Después de una racha de máximos históricos sin precedentes -con los 29.000 puntos en el Dow Jones y 12.000 en el Nasdaq-, los principales índices de Wall Street se desploman este jueves con unas magnitudes no vistas desde el pasado mes de junio. Poco antes del cierre bursátil europeo, el Dow Jones pierde un 2,5%, hasta 28.369 puntos, el S&P 500 un 3,3%, hasta 3.462 puntos, mientras que el Nasdaq Composite se deja un 4,8%, hasta 111.477 puntos.

A la cabeza de las caídas se sitúa Apple (-5%), seguida de Amazon (-4%) y Microsoft (-4,3%) o Facebook (-4%). Solo estas cuatro empresas junto a Alphabet (Google) concentran la mitad de los movimientos de índices como el Nasdaq 100 con una valoración conjunta que supera los 4 billones de dólares. Otros grandes grupos como Tesla o Nvidia se desploman un 8%. El conjunto de valores del S&P 500 pierde este jueves un billón de dólares de valoración después de haber superado los 30 billones esta semana.

En el frente macroeconómico, la balanza comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registró en el mes de julio su 63.556 millones de dólares (53.696 millones de euros), lo que implica un alza del 18,9% en comparación con el déficit observado durante el mes precedente. En el ánimo de los inversores sigue haciendo mella la visión pesimista de la Fed el miércoles alertado sobre la ralentización del consumo y los daños permanentes sobre el empleo por la crisis de la Covid-19.

En otro orden de cosas, la SEC ha abierto una investigación al bróker de moda Robinhood por la venta de los datos de operaciones de sus clientes a 'hedge funds' de alta frecuencia como Citadel o Two Sigma, según informa 'The Wall Street Journal'. La plataforma de intermediación financiera se caracteriza por no cobrar comisiones a sus clientes y la posibilidad de comprar fracciones de 1 acción lo que ha popularizado su uso entre los inversores minoristas más jóvenes. Sin embargo, su polémico modelo de negocio con los datos de sus clientes la expone a multas millonarias.