Wall Street reacciona al alza a los avances en las negociaciones sobre la deuda

Tras varias semanas de incertidumbre, todo parece apuntar que la Casa Blanca y los negociadores del Congreso de Estados Unidos estarían acercándose a un acuerdo de compromiso este viernes para elevar el limite de la deuda durante un periodo de dos años, según informan el diario 'The New York Times' y la cadena 'CNBC'.

Los inversores, que han mantenido su foco en estas negociaciones, han reaccionado positivamente al acercamiento de posturas entre Republicanos y Demócratas y Wall Street se ha plagado de números verdes. Al cierre de las operaciones sobre el parqué de Nueva York, el Dow Jones se eleva un 1%, el selectivo S&P 500 crece un 1,31% y el Nasdaq prolonga su fuerte escalada de ayer con otra gran subida de un 2,58%.

No obstante, todavía no hay anuncio oficial sobre un avance en las conversaciones y el próximo lunes es el festivo del Día de los Caídos, con lo que los legisladores entraron este viernes en receso hasta el martes, a no ser que los llamen a votar tras un posible acuerdo. La bolsa también estará cerrada el lunes.

Por otra parte, el sector tecnológico continuó en esta jornada su buena marcha, si bien con moderación, después de que Nvidia se disparara el jueves un 24% por sus buenas perspectivas de negocio con el desarrollo de la inteligencia artificial. Este viernes esa empresa subió más del 2%.

El sector tecnológico subió un 2,68%, seguido por el de bienes no esenciales (2,38%) y comunicaciones (-1,71%), y el más perjudicado fue el de la energía (-0,37%). En cuanto a los datos macroeconómicos, el mercado analizó el índice de gastos para consumo personal de abril, muy seguido por la Reserva Federal, y que apunta a que la inflación aumentó por encima de lo esperado, un 0,4% respecto al mes anterior y un 4,7% interanual. Entre los 30 valores del Dow Jones, destacó el rebote de Intel (5,84%), seguido por las subidas de American Express (4,12%), Salesforce (2,63%) y Goldman Sachs (2,53%), con la mayor pérdida para MSD (-1,10%).

En otros mercados

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 72,78 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,81%, el oro subía a 1.946,90 dólares la onza, y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,073.