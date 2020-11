Lebron James oficializa su apoyo a Biden: "Necesitamos que todo cambie"

La estrella de la NBA Lebron James, que siempre se mostró muy crítico con la gestión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ha oficializado su apoyo al candidato demócrata Joe Biden con una publicación en Instagram.

En su perfil, el jugador de baloncesto de Los Angeles Lakers compartió una imagen de Biden junto a la candidata demócrata vicepresidencial Kamala Harris con el título "necesitamos que todo cambie".

El apoyo a Biden por parte de James se ha hecho esperar hasta la víspera de las elecciones, una tardanza que apenas movilizará votos en favor de los demócratas.

En 2016, James apoyó a la candidata demócrata Hillary Clinton un mes antes de las elecciones, incluso llegando a hacer campaña para ella. En esta ocasión, en lugar de centrar su apoyo en Biden con anterioridad, James se centró en el grupo fundado por él mismo 'More Than a Vote' (Más que un voto), que fomenta el voto afroamericano.

Trump le mencionó en campaña

El apoyo de James a Biden llega justo después de que Trump le mencionase en un acto en Pensilvania. "Me siento mal por Lebron. Cuando no respetan nuestro país y no respetan nuestra bandera, nadie quiere verles jugar", señaló Trump en referencia a la baja audiencia de las finales de la NBA que James disputó y ganó, consiguiendo su cuarto anillo.

Ante estas palabras, los seguidores de Trump reaccionaron gritando "Lebron James apesta", unos gritos que aprobó el actual presidente de los Estados Unidos de América.