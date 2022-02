La OTAN asegura que Rusia planea un ataque "a gran escala" contra Ucrania. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este sábado que Rusia está planeando un ataque a gran escala contra Ucrania y ha subrayado que "no se están retirando tropas" como dice el Kremlin. "El riesgo de un ataque ruso contra Ucrania es muy, muy alto", ha dicho Stoltenberg en una entrevista a la cadena alemana ARD. Así, el secretario general de la Alianza Atlántica apoya la declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que Rusia estaba intensificando el conflicto en las áreas separatistas del este de Ucrania para crear una excusa que justifique un ataque.

"Las crecientes violaciones del alto el fuego, las falsas denuncias de presunto genocidio en las áreas controladas por los separatistas y la evacuación de la población de la región a Rusia son señales preocupantes", ha detallado Stoltenberg. Aún así, desde la OTAN creen que "no es demasiado tarde", por lo que instan a Moscú a una desescalada de la tensión. Preguntado sobre las acusaciones del Kremlin de que Occidente habría incumplido la de no expandir la OTAN hacia el este, Stoltenberg ha explicado que la Alianza Atlántica "tiene derecho" a negociar con estados europeo soberanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el viernes que desde Washington tienen "motivos para creer" que las fuerzas rusas atacarán Ucrania en los próximos días, y que el principal objetivo será la capital, Kiev. "Creemos que apuntarán a la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2,8 millones de personas inocentes", alertó el mandatario, que ha remarcado que Estados Unidos está "denunciando los planes de Rusia en voz alta y repetidamente". "Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para eliminar cualquier razón que Rusia pueda dar para justificar la invasión de Ucrania y evitar que se muevan. No se equivoquen: si Rusia sigue con sus planes, será responsable de una guerra catastrófica e innecesaria", aseveró Biden en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Por otra parte, la ministra de Exteriores británica, Elizabeth Truss, ha advertido este sábado de que se podría presentar "el peor escenario" para Ucrania tan pronto como la semana próxima y por ello ha abogado por prepararse para cualquier eventualidad. "Necesitamos prepararnos para el peor escenario posible y el peor escenario posible podría ocurrir la semana próxima", ha afirmado Truss desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se está celebrando este fin de semana. Para Truss, "estamos en uno de los momentos más peligrosos para la seguridad europea" desde principios del siglo XX por esta posible "invasión", según ha explicado durante su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

De igual modo, la ministra ha advertido este domingo a Occidente que "tiene que parar los pies a Moscú" por miedo a que Putin "no se detenga" con Ucrania", según ha dicho la ministra en una entrevista a 'Daily Mail' "Necesitamos detener a Putin porque no se detendrá en Ucrania (...) su ambición no solo lo llevará a tomar el control de Ucrania, sino que quiere hacer retroceder el reloj a mediados de la década de 1990 o incluso antes", ha asegurado. Según Truss, las antiguas exrepúblicas soviéticas corren el riesgo de ser absorbidas por las ambiciones de Putin de crear 'la Gran Rusia', un país al estilo de la URSS, y ha advertido que los países bálticos podrían ser el próximo objetivo del dirigente ruso.

"Es muy importante que nosotros y nuestros aliados hagamos frente a Putin. Ucrania podría ser la próxima semana, pero ¿qué país será el próximo?", ha dicho la ministra de Exteriores de Reino Unido. Asimismo, Truss ha advertido a Vladimir Putin de que si invade Ucrania, "podría desencadenar el final de su Gobierno de 23 años sobre el pueblo de Rusia". "Los ucranianos contraatacarán y verán ataúdes que regresan a Rusia. Ese podría ser el final de Putin si hay una invasión a Ucrania", ha asegurado. Así, remarcó que "no hay evidencia de que los rusos se estén retirando de las regiones fronterizas cercanas a Ucrania", por lo que no hay que hacerse ilusiones, ya que "Rusia podría alargar esto mucho más en una estratagema descarada para pasar semanas o meses subvirtiendo a Ucrania y desafiando la unidad occidental".