Los chistes que nos atrevíamos a contar hace un año sobre el coronavirus

Este 25 de febrero se cumplió justo un año de la celebración del programa 666 de 'Late Motiv' de Movistar Plus. Para rememorar tal peculiar aniversario, Pere Aznar decidió enfrentar a Buenafuente al monólogo que interpretó aquella noche en la que se vistió de una especie de diablo. "Especie", pues no daba mucho miedo. Bueno, al menos, entonces no daba mucho miedo... porque, visto hoy, produce cierto escalofrío. Como mínimo.

Aún vivíamos en esa inconsciencia en la que era la mejor opción no tomarse demasiado en serio el coronavirus, quizá como barrera psicológica para relativizar hábilmente lo desconocido. "Hoy es nuestro particular día de la bestia pero, anoche, los trending topics ya avisaban de lo que se venía. Fue una cosa curiosa. Fueron estos: '1. Vamos a morir todos, 2 #coronavirus, 3 #Pandemia'. Vamos, lo mismo que busca Pedro Piqueras en YouPorn", soltó Andreu aquel 25 de febrero. Y el público ovacionó a carcajada limpia.

"Ahí era todo cachondeo, ahí decías: 'cariño, que quieres desayunar' y ella respondía 'sopa de murciélago'", contextualizaba Pere Aznar al rescatar ese monólogo escrito doce meses atrás. Pero el cómico no sólo se quedó ahí, sino que decidió retar a Buenafuente a realizar una especie de acto de purificación con una lectura 'dramatizada' de chistes que se hicieron un año antes en el mismo late night de Movistar Plus.

27 de febrero: "a lo mejor nos estamos pasando con la alarma. La OMS advierte que el coronavirus está llamando literalmente a la puerta, que será lo siguiente ¿qué te llame en medio de la siesta como los de Jazztel? 26 de febrero: "hay titulares diciendo 'el coronavirus llega a Madrid'. Parece que sea un fichaje galáctico..." 6 de marzo, a pocos días del confinamiento colectivo: "La región de Murcia es la única comunidad sin casos diagnosticados de coronavirus. Bravo, no llega el AVE... va a llegar el coronavirus".

"Y la risa se heló", concluyó Buenafuente tras este recital con Pere Aznar, recordando un puñado de viejos malos chistes. No ha pasado tanto tiempo, en cambio parece que desde entonces hemos vivido una eternidad. Interesante y hasta algo osado ejercicio sobre cómo cambian las gracietas a medida que la comedia nos afecta directamente, pero sobre todo de cómo la comedia se construye desde los matices del presente. Y, por eso mismo, probablemente, el humor no se puede extraer de sus contextos, de su época. De ahí que la comedia sea, al final, útil como documentación para el futuro. Porque nos enfoca a través de la destreza de captar la particularidades de nuestro tiempo. Es más, muestra cómo conseguimos aliviar las inseguridades de la incertidumbre con el antídoto del ingenio del sarcasmo. Un ingenio que es capaz de ironizar con todo para paralizar el miedo. Aunque sea sólo unos segundos. Los segundos que dura la terapéutica carcajada.