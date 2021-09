Cómo calcular una hipoteca para saber cuánto dinero pagaremos al mes

Las hipotecas son la manera más sencilla de acceder a la compra de una vivienda, ya que no todo el mundo tiene a disposición el dinero contante y sonante para pagar un piso sin ningún tipo de ayuda o préstamo. Una hipoteca, en el fondo, es un producto a través del cual el cliente del banco consigue un préstamo para adquirir un bien inmueble en el que la garantía es la propia vivienda que se adquiere. Eso quiere decir que, hasta que el prestatario no salde su deuda con la entidad bancaria y no cumpla con lo establecido en el contrato, esta puede ejecutar la hipoteca y quedarse con ese bien.

Por eso es importante, antes de firmar nada, calcular la cuota de la hipoteca que vamos a pagar de manera mensual y ver si podremos hacerle frente en diferentes situaciones y supuestos. Para hacer este cálculo, lo primero que hay que saber es el precio final del piso y cuánta financiación nos da la entidad bancaria.

Los bancos pueden cubrir entre el 80% y, en muy contadas ocasiones, hasta el 100% del precio de compra del piso. El porcentaje restante, que deberá abonar el comprador, es lo que llama la entrada de la casa. Así, en un piso de 100.000 euros con una hipoteca al 80%, el comprador deberá abonar 20.000 euros y sobre los 80.000 euros restantes se calcularán las cuotas de la hipoteca.

El siguiente paso es fijar a cuántos años se va fijar la devolución del préstamo y ahí tendremos la cuota mensual de la hipoteca. Solamente quedará calcular los intereses del banco, que se dividen en TIN y TAE (el tipo fijo por el préstamo y el interés por coste o rendimiento).

Para conocer estos intereses habrá que consultar las ofertas y las condiciones de las hipotecas de las diferentes entidades bancarias. Una manera muy simple de calcular cómo afectan estos intereses a la cuota mensual de la hipoteca es utilizar las calculadoras online de webs como Idealista (disponible aquí) o de la Asociación Hipotecaria Española (clic aquí). Gracias a estos programas es muy sencillo conocer la cuota mensual a pagar, con la cuantía de los intereses y el precio final que se pagará por la vivienda.