¿Cómo se puede ganar dinero con el nuevo botón de propinas de Twitter?

¿Se ha preguntado alguna vez cómo se puede ganar dinero a través de Twitter o Instagram? Si es así, debería saber que actualmente existen diversas maneras de conseguirlo, y una de las últimas en llegar al mercado es el botón bautizado como 'Tip Jar' o bote de propinas de la famosa red social de los 140 caracteres. Según explican a La Información desde la compañía, por ahora solo es una versión beta para quienes tengan la 'app' en inglés y estén dentro del grupo de usuarios que son creadores de contenidos, periodistas, expertos y organizaciones sin ánimo de lucro: "Pronto más personas podrán añadirlo a su perfil y nos extenderemos a más idiomas", cuentan.

Se trata de un botón que busca "apoyar" de "una forma sencilla a los usuarios que componen la conversación en este microblog", según relatan desde Twitter. La firma ya contaba con la opción de promocionar contenidos, por la cual uno puede realizar publicidad y redirigir a páginas. Sin embargo, ha sido la primera aplicación en la que ha creado una opción para ganar dinero de manera "rápida y segura".

Cómo activar el 'Tip Jar' Twitter

Por el momento, la pueden utilizar todos aquellos usuarios que tengan Twitter en inglés, donde podrán enviar y/o recibir propinas en sus cuentas de parte de sus seguidores. A modo de prueba, el botón estará disponible para estos consumidores y podrán ver la opción de añadir 'Tip Jar' cuando editen su perfil. "Hemos empezado con un grupo de prueba de expertos individuales, creadores y voces emergentes en la plataforma", explican.

Envío de dinero a través de Twitter Twitter

La compañía fundada por Jack Dorsey busca con este primer paso ayudar a "crear nuevas formas de recibir y mostrar apoyo en Twitter, pero con dinero". Además, se puede elegir a través de qué compañía se recibe: Cash App, Patreon, PayPal, Venmo y Spaces. Según informan desde la compañía, "Twitter no se lleva nada de este dinero" y lo bueno para aquellos que pueden acceder a esta opción "es que no se establece ningún límite para la cantidad que puedes enviar o recibir". Es decir, no hay ni mínimos ni máximos.

Hasta ahora, la única forma de monetizar contenidos en plataformas online era a través de la publicidad. Por ejemplo, en YouTube, también se puede ganar dinero al pertenecer al 'programa de socios': si se tienen al menos 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducciones públicas. Instagram, por su parte, es una forma indirecta de obtener ganancias. Esta 'app' funciona para promocionar los contenidos y derivar a los usuarios a la página de ventas o contacto directo con el vendedor. Hace unos años se lanzó el 'botón de comprar', que redirige a la página de Shopify o e-commerce de la tienda online, pero esta solo funciona para tiendas y no para creadores de contenidos que no tengan productos.

'Influencers' como la española Paula Gonu, han llegado a obtener ingresos de más de 15.062 euros con un millón de suscriptores en YouTube y dos millones en Instagram en diciembre de 2020, según contó ella misma a través de un vídeo. Aunque esto se basa en los acuerdos que tiene con marcas y el marketing digital, toda la publicidad la realiza a través de sus cuentas. Asimismo, existen casos como los de Rubén Doblas, más conocido como 'El Rubius', quien decidió trasladar su residencia a Andorra con el fin de eludir la presión fiscal del Estado español debido a las ganancias logradas a través de YouTube: "Llevo diez años de mi carrera como 'youtuber' pagando aquí". Con apenas 30 años tiene unos ingresos anuales de 4,3 millones de euros, según estima la web SocialBlade.