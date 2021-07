Los motivos por los que ha aumentado la firma de hipotecas en lo que va de año

Tras unos meses complicados por culpa de la pandemia, la demanda de hipotecas para la compra de vivienda se disparó durante el segundo trimestre de 2021. Así lo asegura la propia banca en la última Encuesta sobre Préstamos Bancarios publicada por el Banco de España (BdE). Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que explican este aumento de solicitudes? Según los analistas del comparador hipotecario HelpMyCash.com, existen dos razones principales: el importante abaratamiento de los préstamos para adquirir inmuebles y la mejora de las perspectivas económicas.

Hipotecas más baratas

En la propia Encuesta sobre Préstamos Bancarios se pregunta a la banca qué provocó el aumento de la demanda de hipotecas durante el segundo trimestre. Y según las entidades encuestadas, uno de los motivos que puede explicar la mayor demanda de hipotecas es el "nivel general de los tipos de interés" ofrecidos durante ese período.

Desde HelpMyCash afirman que, entre los meses de marzo y junio de 2021, las hipotecas comercializadas por los bancos españoles tuvieron los intereses más bajos vistos jamás en nuestro país. Lógicamente, esto contribuyó a que se registraran más solicitudes de préstamos de este tipo, pues muchos consumidores quisieron aprovechar el momento para financiar la compra de su nueva vivienda a buen precio.

Las hipotecas fijas fueron las que más se abarataron durante el segundo trimestre y, de hecho, la mayoría de estos productos mantienen un buen precio a día de hoy. Dos buenos ejemplos son la Hipoteca Fija de BBVA, con un interés desde el 1% a cambio de domiciliar la nómina y contratar un seguro de hogar y otro de vida, y la Hipoteca Fija de Bankinter, desde el 1,25% por abrir una cuenta, contratar los seguros de hogar y vida de la entidad y tener uno de sus planes de pensiones.

Mejores perspectivas económicas

Pero no todo se explica por los buenos intereses de las hipotecas. En la Encuesta sobre Préstamos Bancarios se dan dos razones más que podrían explicar por qué se pidieron más hipotecas en el segundo trimestre de 2021: la mayor confianza de los consumidores en la economía española y las mejores perspectivas de un mercado de la vivienda revitalizado tras las caídas de precios y de compraventas sufridas en 2020.

Según HelpMyCash, la aceleración del proceso de vacunación contra la covid-19 puede ser una de las probables causas de las mejores perspectivas económicas de los solicitantes de préstamos hipotecarios. Asimismo, los analistas de este comparador afirman que el fin del estado de alarma, que acabó a principios de mayo de 2021, también pudo haber contribuido a la generación de una mayor confianza entre los potenciales compradores de vivienda.

Atención: los requisitos de la banca aún son estrictos

Ahora bien, pese a estas mejores perspectivas económicas, las entidades no relajaron sus criterios para aprobar las solicitudes, tal y como se desprende de la Encuesta sobre Préstamos Bancarios. Según HelpMyCash, la banca aún es estricta a la hora de analizar las peticiones, así que no se debe pedir una hipoteca si no se cumplen unos requisitos básicos: tener ahorrado cerca del 30% del precio de la vivienda, contar con estabilidad laboral y un buen sueldo, tener pocas deudas o ninguna.

En caso de cumplir estos requisitos, desde este comparador aconsejan acudir a varios bancos a pedir financiación. De este modo, el solicitante podrá valorar diversas ofertas, podrá negociar con las entidades para que le mejoren las condiciones y podrá decantarse por la hipoteca que le parezca más atractiva.