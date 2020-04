Madrid lidera el exceso de mortalidad por el virus con un 215%... y faltan datos

La crisis por el coronavirus no tiene precedentes. Ese "virus chino" que parecía tan lejano llegó al país en el cuerpo de una sola persona y desató el caos. El duelo para los españoles por todas las víctimas mortales que el brote está dejando -ya van más de 18.000- será muy difícil. No solo por las restricciones existentes para despedirse de los seres queridos en compañía, sino por la dimensión de la tragedia: España ya es el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes. El Ministerio de Sanidad ha utilizado el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) para calcular cuál es el excedente de mortalidad que deja el virus en comparación a todas las otras causas de muerte. Los resultados son devastadores. El Covid-19 ha provocado un 61% de defunciones más que el total registrado en otros años en el país desde que inició el estado de alarma. Madrid es la comunidad más afectada y su incremento asciende al 215%. La situación se agrava todavía más por la advertencia de la entidad lanzada en un estudio de que todavía no cuenta con toda la información completa de los fallecimientos por la cepa en algunas CCAA.

Varias instituciones judiciales han alertado sobre las disparidades encontradas en los datos que las comunidades autónomas ofrecen a Sanidad. Algunas solo incluyen a los pacientes que perdieron la vida en hospitales mientras otras se apoyan en sus Registros para sumar a las víctimas del virus que perecieron en domicilios o residencias de ancianos a sus informes. Esto hace imposible ofrecer un balance certero de la situación porque se están sumando situaciones distintas. La cartera de Illa no niega el desfase y explica en su estudio de "Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas" que el fallo de los números se debe en parte a un "retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles" que es "notable" en Canarias, Asturias, Andalucía y Madrid. Habrá que esperar las cifras de los próximos días para saber si la demora es significativa, pero la entidad sitúa, por ahora, a Navarra, Castilla La Mancha y Castilla y León como las tres autonomías donde se han muerto un 150% más de personas de las que mueren normalmente en estas fechas por todas las causas. En el gráfico a continuación se puede apreciar el impacto del virus en la mortalidad regular de las CCAA con los aumentos más pronunciados.

Si los datos cambian, el orden de zonas golpeadas pudiera hacerlo también. Algunos de los territorios que presentan un excendente por debajo del 30% forman parte del grupo bajo escrutinio por el retraso de la presentación su situación. Los picos de Andalucía (17%), Canarias (23,01) y Asturias (31%) pudieran incrementar en los próximos días y su situación se asemejaría más a la de localidades más afectadas como Extremadura (64%). Esta última presenta una cifra de casos parecida a la de Asturias y Canarias, pero un total de fallecidos de 334 frente a los 156 y 102 muertos reportados por las dos autonomías anteriores. Los próximos días se verá si esta diferencia en las defunciones se debe a la falta de actualización en los recuentos de los Registros de cada territorio.

Extremadura no está bajo sospecha, pero su propio presidente, José Antonio Monago, insinuó que la problemática podría ser peor en su región a principios de mes al denunciar que existe "una orden de "ocultar el número real de fallecidos" porque no ve una concordancia entre el número de mayores que se están muriendo en las residencias y los pocos clasificados como positivos. El Tribunal Superior de Castilla La Mancha expresó una preocupación similar al advertir que los muertos por el virus pueden ser hasta el doble en esa CCAA por las alarmantes cifras que recoge el Registro, que no han llegado a Sanidad.

En cuanto al panorama nacional, el informe explica que el grupo de población con un mayor exceso de mortalidad es el de los hombres (66%) y que el virus suele tener un efecto más letal entre los mayores de 74 años (71%) y el grupo de ciudadanos que tiene entre 65 y 74 años (55%). El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta a varios retos. El primero, resolver las necesidades de las UCI, donde también hay irregularidades en el acopio de información; el segundo, dar respuesta a las demandas de los ciudadanos sobre las carencias que hay en las residencias de ancianos para garantizar su buen cuidado; y organizar con éxito una gira masiva de test para detectar personas asintomáticas que puedan presentar un riesgo de contagio para el resto, especialmente para los más vulnerables, al no saber que padecen el virus.

El Ministerio de Justicia decidió este lunes enviar cada día un formulario a los Registros civiles para que remitan la información de las víctimas mortales del virus y se 'ajusten' los datos. Son una especie de encuestas diarias 'online' que los registradores tendrán que completar antes de las 11:00 horas de cada mañana con la información pertinente sobre los fallecidos. La modificación busca paliar el desorden de cifras y evitar problemas técnicos, como el colapso del correo electrónico de la cartera reportado la semana pasada y la falta de personal en los juzgados para organizar todo.

Las autoridades sanitarias aseguran que la neumonía ha entrado en la fase de "ralentización" en el país, pero las cifras de casos nuevos y muertes siguen aumentando en cerca de 500 a diario. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comenzado a suavizar las medidas de confinamiento, pero la entidad encargada de decretar cuándo se acaba la pandemia es la OMS. Los expertos piden cautela ante estos anuncios ya que la cepa no va a desaparecer pronto. Los científicos han hecho un llamado a la ciudadanía a aprender a convivir con el virus -uso de mascarillas y restricciones de movimiento y reunión...- y a entender que el mundo se enfrentará a una "nueva normalidad" en los próximos meses.