Tercera ola del estudio de prevalencia: solo el 5,2% del país ha pasado la Covid

Los resultados de la tercera oleada del estudio de seroprevalencia descartan de forma drástica la inmunidad de grupo en España, en plena cascada de rebrotes. El Ministerio de Sanidad ha presentado este mediodía las conclusiones del informe, que ha situado en un 5,2% los ciudadanos que han superado el nuevo coronavirus y que presentan anticuerpos detectables frente a la infección en el país. El porcentaje muestra una incidencia exactamente igual a la segunda oleada, cuando la proporción también fue del 5,2%, y muy similar a la primera, cuando registró un 5%. "El porcentaje de personas con anticuerpos es mayor en aquellos que han tenido síntomas, especialmente, en quienes refieren pérdida de olfato y gusto", ha detallado la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán.

El presente estudio se ha construido a través de dos fotos fijas, gracias a una repetición de pruebas a cerca de 67.000 personas. Uno de los mayores avances de esta última oleada ha sido la detección de un porcentaje de personas que, de una ronda a otra, dejan de mostrar anticuerpos detectables por los test empleados en la investigación. Un fenómeno denominado seroconversión. En concreto, un 7% de los participantes pasaron de positivo a negativo de la primera a la segunda oleada, porcentaje que se duplicó de la primera a la tercera ronda. Esto significa que, de un control a otro, estas personas perdiesen la inmunidad frente al Covid."No tener anticuerpos, o no poder detectarlos, no significa que esas personas no estén protegidas", ha insistido la directora del centro.

El Instituto de Salud Carlos III ha sido, desde el principio, el organismo responsable de un informe que ha contado con una participación -si se suman las tres rondas-, 68.296 participantes, el 77% de todas las personas que pudieran ser contactadas. "Hubo errores, pero el rigor estuvo siempre presente. Se trabajó 24/7, se coordinaba a cientos de personas. Se ha sacado un reto que algunos consideraban irrealizable. Tuvimos que hacer el avión mientras volaba", ha resaltado el secretario general del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco, en la rueda de prensa para presentar las conclusiones del estudio nacional, quien ha agradecido la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) en todo el proceso.

Los resultados avalan la llamada de las autoridades sanitaras a la precaución. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se encargó de recordar que el SAR CoV-2 sigue siendo marcando el presente del país: "Toda prudencia es poca y, por eso, hago un llamamiento a respetar lo dictado por las autoridades sanitarias y a tener muy presente que el virus está ahí, que no lo hemos derrotado. Lo hemos controlado en Europa pero en otras partes del mundo no. Tenemos más de 8 millones de casos en todo el mundo y por eso es muy importante no bajar la guardia".

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa para conocer las conclusiones del estudio de seroprevalencia tras la reunión del presidente del Gobierno con el Comité Científico Técnico del #COVID19. https://t.co/5qMGOALGmH — Salud Pública (@SaludPublicaEs) July 6, 2020

La expansión de los rebrotes, con 45 aún activos de los 70 que se han registrado desde el inicio de la desescalada, ha llevado a las autoridades ha activar medidas de contención antes de lo esperado. Los datos reportados por el estudio de seroprevalencia instan a mantener las restricciones. En el marco actual, el confinamiento selctivo parece ser la opción por la que se inclinan la mayor parte de las autoridades regionales. Preocupan en especial, los 'puntos calientes' que han reconfinado a miles de personas en la comarca del Segrià (Lleida) y en A Mariña (Lugo); los de Aragón y el de un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, con cerca de 105 positivos.

El caso del País Vasco es ilustrativo. Txagorritxu, Basurto u Orio, han sido tres de los focos que Euskadi ha conseguido controlar. El último que se ha sumado a la lista ha sido el detectado en una calle de Ordizia y que ha llevado a cerrar un barrio de bares. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha insistido al respecto en que no sería necesario volver confinar toda la comunidad, sino que podría bastar con una actuación "quirúrgica" centrada en estos puntos calientes.