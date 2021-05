Los damnificados de Díaz: "Si con la ley gano menos no puedo trabajar de rider"

Cada semana se ven menos mochilas amarillas, azul marino o rojas ante los restaurantes de comida rápida que abundan en el centro de Madrid. Es el efecto más visible de la la nueva 'Ley Rider' que el Gobierno aprobó el pasado martes y que obliga a las compañías del sector a cerrar un contrato con los repartidores. Dicho régimen todavía no se ha impuesto pero varias empresas ya han implementado un periodo de prueba para sus trabajadores antes de ofrecerles un contrato indefinido. La consecuencia: estos 'riders' ganarán menos por el mismo número de pedidos que cuando eran 'autónomos'.

José, que lleva un bolso sin los colores de las compañías más famosas del sector, lleva dos semanas trabajando como 'rider'. No ha firmado ningún contrato, pero trabaja con un horario y sueldo que correspondería a un empleado fijo. "Nos dijeron que están esperando unos días para hacernos empleados fijos, pero que primero toca hacer la prueba piloto". El venezolano dice que no tiene un contrato directo con Uber Eats, que le manda los pedidos, sino que lo subcontratan a través de Closer, una empresa "especializada en logística y reparto de última milla", según una oferta de trabajo en la que pide experiencia con Glovo, Deliveroo o Uber Eats.

Según José, las pruebas son "un experimento para ver cómo les va con la 'Ley Rider'", aunque hay situaciones que se parecen a las que les cuentan sus compañeros que trabajaban como autónomos. "Ellos nada más te dan un bolso, porque la bicicleta o moto es de cada uno, igual que el teléfono y los datos de internet, aunque dicen que nos van a dotar de equipamiento. Si se me revienta el teléfono o la bicicleta, no me lo van a cubrir".

"Es una esclavitud", exclama Alejandro, que prefería trabajar como autónomo, cuando escogía sus horarios. "Tienes que hacer las horas que ellos te digan todos los días y los pedidos que ellos te exijan para cumplir una cantidad mínima". Trabaja con un "contrato de palabra" con una empresa de empleo temporal (ETT) que ofrece sus servicios a Uber Eats.

A pesar de que su régimen es idéntico a lo que haría como asalariado, Alejandro no ha firmado ningún contrato por seguir en un "periodo de prueba". "Es un modelo de trabajo que aceptas por la precariedad". En ese sentido, compara su situación a cuando llegó por primera vez a España, cuando todavía no era residente y trabajaba con una cuenta alquilada, dando un porcentaje de sus ganancias al titular de la misma. Es una manera de trabajar en negro en la que participan muchos 'riders', especialmente inmigrantes, aunque las cifras varían entre los "cientos" y los "miles", según los testimonios de distintos repartidores.

Una opción para los trabajadores en negro de las plataformas de reparto a domicilio es el "arraigo laboral", un permiso de residencia temporal para gente en situación irregular que haya vivido 2 años en España y haya trabajado 6 meses. El problema es demostrar con pruebas que se trabajó como 'rider', para lo cual pueden servir pantallazos de las aplicaciones o incluso de los 'chats', como explica Pedro, un repartidor que solía formar parte del grupo Repartidores Unidos, aunque se ha mantenido en el margen porque no ha visto "que esta pelea dé fruto".

Más allá de la recomendación particular para inmigrantes irregulares, Pedro le sugiere a todos los 'riders' que contacten con abogados y sindicatos para defenderse. "Si nos pones en una situación que nada más se resuelve con juicios, es la manera de actuar", declara. "Si después de una prueba, Glovo no te contrata, ¿qué vas a hacer?".

Para Pedro, lo ideal hubiera sido que todos tuvieran la opción de seguir siendo autónomos si lo preferían. "Para eso se podría hacer un convenio entre varios repartidores para escoger nuestra tarifa, pero no nos quieren dejar porque ahora pagan 1,80 euros por pedido", dice. "Nosotros queríamos hablar con la ministra para crear una nueva modalidad de autónomo digital, como en Italia y Francia, y hacer un gremio. Si es un trato mercantil, las dos partes tienen que llegar de acuerdo". De todas maneras cree que ya es tarde para seguir discutiendo. "Ya está sentenciado", lamenta, señalando que las empresas tuvieron una oportunidad perdida para ayudarlos.

Las empresas de reparto a domicilio dan prioridad a los subcontratados para llevar los pedidos, exigiéndoles entre 16 y 18 cada día. Por otro lado están los autónomos, que muchos días no llegan a tener ni 7 encargos. "Yo pago mis cuotas a la Seguridad Social, ¿cómo me van a decir que soy falso autónomo?", reclama Christian, que lleva 5 horas esperando un pedido. Dice que no quiere un contrato porque si hace más pedidos de los que corresponderían al sueldo, se beneficiaría la empresa en vez de él, como le pasó a un primo suyo. "Duró un solo día como contratado porque hizo más de 200 euros entregando pedidos, pero le pagaron 30 euros".

Si bien la ley puede ser útil para garantizar seguridad y protección en caso de accidentes o condiciones de explotación, Christian y sus compañeros coinciden en que no vale la pena si van a ganar muchísimo menos de lo que estaban acostumbrados como autónomos. Uno de los mayores errores, dicen, es no escuchar a los repartidores. "¿Es que los 'riders' no tenemos opinión?", pregunta Christian, que afirma que el sistema de contratación no se aprobaría si lo sometieran a votación.

Con las condiciones de la 'Ley Rider', se espera que disminuya desproporcionadamente el número de 'riders' activos, con lo que el servicio de reparto a domicilio sería mucho más limitado. Christian considera que la reducción en la cifra es una consecuencia lógica, dado que "una persona con moto que ganaba 3.000 no va a querer seguir haciendo lo mismo por 1.100", cifra que sería igual para los que se desplazan en bicicleta en el caso de Uber Eats. Aun así, le gustaría seguir trabajando como repartidor. "Me gusta, además de que no tengo a nadie que me fastidie", dice. "Ahora que voy a tener una moto, quiero seguir todavía más, pero no puedo si voy a ganar menos".

No es el caso de Alejandro, que quiere encontrar otro trabajo antes de que se implemente la ley. "Espero no seguir como 'rider'", afirma. "Se viene el verano, con lo que te desgastas más en este trabajo, lo mismo que la bicicleta, y no quiero hacer eso por un pago que no vale la pena". Sin embargo, no puede evitar reír al mencionar a los repartidores españoles que reclaman que los contraten. "Lo hacen porque les gusta", dice. "Nosotros venimos de Venezuela, ya comimos mierda. Si los españoles quieren averiguar a qué sabe, adelante".