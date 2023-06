Lagarde defiende la lucha contra el cambio climático como una prioridad para el BCE. 

La gran amenaza que representa el cambio climático es una prioridad en los planes del Banco Central Europeo (BCE) a causa de la influencia que puede llegar a tener en la estabilidad tanto financiera como de los precios. Así lo ha considerado la presidenta del organismo Christine Lagarde, en su intervención en la Cumbre por un nuevo pacto global de financiación que se celebra en París. "En el BCE hemos hecho del cambio climático una prioridad", ha sentenciado.

En este sentido, Lagarde ha defendido la postura del BCE porque el cambio climático afecta la inflación, que es "la bestia que todos los banqueros centrales quieren domar". Asimismo, ha advertido que es un riesgo que afecta a los balances y también es importante para los bancos supervisados por el banco central, que deben tener en cuenta su exposición a los riesgos del cambio climático.

"Hemos ajustado nuestras tenencias de bonos corporativos y cambiado nuestra gestión de garantías y riesgos para reflejar mejor los riesgos climáticos y al mismo tiempo proporcionar incentivos para apoyar la transición verde de la economía", ha explicado.

Macron quiere impuestos a favor del clima

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció este viernes en favor de establecer una fiscalidad internacional como una de las formas de financiar al mismo tiempo la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático, en particular con una tasa sobre el transporte marítimo. Macron, que es el anfitrión de la llamada "cumbre para un nuevo pacto financiero mundial" que termina hoy en París, pidió ayuda para que la Organización Marítima Internacional (OMI) aborde la cuestión de una tasa en julio.

En una entrevista a la emisora France Info y que recoge Efe, hizo notar que el transporte marítimo es "uno de los pocos" que no está sometido a impuestos, y por eso hay que aplicarle una tasa, pero no sólo a él. En cualquier caso, dijo que no va a establecer un impuesto sólo para Francia porque "no funciona cuando lo hacemos solos". Para ejemplificarlo se refirió al impuesto sobre los billetes de avión o sobre las transacciones financieras.

"Hay que dar ejemplo -subrayó- con una movilización como la hemos hecho sobre la tasa mínima" del impuesto de sociedades, negociado en el marco de la OCDE. Por eso hizo un llamamiento para "ir a buscar a todos los países que no tienen" impuestos que graban el carbono o los billetes de avión.

Más allá de la cuestión de los impuestos internacionales, Macron defendió los últimos acuerdos sobre la reestructuración de la deuda de Chad y de Zambia que implican a China, que se ha convertido en un gran acreedor sobre todo de los países africanos, y no sólo al Club de París, que reúne esencialmente países desarrollados.

Preguntado sobre la demanda de algunos países pobres de una simple anulación de la deuda, advirtió de que eso no funcionaría, porque después nadie querría prestar al país beneficiado.

Además, hizo notar que en los últimos años, algunos países que conseguían un compromiso de reestructuración de la deuda con el Club de París, a continuación se empeñaban con China. Para Macron, lo que se ha hecho ahora con Chad y con Zambia es un cambio positivo porque "todo el mundo ha hecho un esfuerzo", China incluida.

A la cuestión de si la deuda de los países pobres con China es problemática, su respuesta fue que "si supera un determinado nivel, sí". Por eso su propuesta es que establecer un marco común, en concreto el de la OCDE, para definir cuándo un nivel de deuda es o no "sostenible". Explicó que había abordado esta cuestión en su último viaje a China con el presidente, Xi Jingping, y por eso ahora envió a esta cumbre de París al primer ministro, Li Qiang.

Macron puso el acento en que para financiar la pobreza y el cambio climático, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) "van a cambiar totalmente de lógica" para movilizar mucho más dinero y captar capitales privados.

De hecho, señaló que el objetivo es que "cada vez que se moviliza un euro de dinero público, hay que captar un euro de dinero privado". Reconoció que eso no funcionará para los países más pobres, que necesitarán otros mecanismos, pero sí para los emergentes. Y que en cualquier caso, al capital privado hay que ofrecerle "mecanismos de garantía" para que se decidan a invertir.