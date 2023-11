Las amortizaciones de hipotecas tocan techo tras agotarse el ahorro del covid

El exceso de ahorro del covid ha sido el escudo que ha permitido a las familias a plantar cara a la subida abrupta del euríbor, el índice de referencia de los préstamos a tipo variable. Y es que los hogares han echado mano a este dinero para amortizar sus préstamos a tipo variable y, de esta manera, mitigar el empuje del índice. No hay que olvidar que el euríbor ha pasado en algo más de 18 meses de cotizar en negativo a cerrar octubre con una tasa media mensual del 4,16%.

Pero estos ahorros se van gastando. Hay que recordar que en el segundo trimestre de 2020, en plena pandemia, los hogares lograron ahorrar el 33,1% de su renta, según el INE. Y se trataba de la tasa más elevada de toda la serie histórica. Pero, según el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, en el segundo trimestre los hipotecados en el banco prepagaron anticipadamente sus préstamos a tipo variable por un importe de 1.200 millones de euros, mientras que este ritmo de repagos se han ido ralentizando hasta situarse en los 1.000 millones en el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre, el banco espera que este ritmo se vaya moderando. "Una parte de los ahorros destinados a hipotecas y provenientes del covid se irán agotando y se reducirán el volumen amortizado".

BBVA no es la única entidad que ha constado esta ralentización el ritmo de amortizaciones. El director financiero de Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, también señala esta tendencia. Según sus palabras, de julio a septiembre, se amortizaron hipotecas por valor de 436 millones. No obstante, esta cifra es inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, el pago anticipado de préstamos para adquirir vivienda se situó en los 455 millones. "Hay menos cancelaciones", insistió, aunque en su caso lo achacó a una mayor proporción de hipotecas a tipo fijo. De cara al futuro, Alvear cree que esta tendencia se mantendrá.

Por su parte, Banco Santander ha registrado un volumen de amortizaciones de 3.500 millones de euros en los 9 primeros meses del año, a razón de 400 millones al mes en repagos anticipados.

Se ha amortizado un 6% de las hipotecas vivas hasta julio

El Banco de España, en su Informe de Estabilidad Financiera de otoño, constató que la contracción de la cartera de crédito que están experimentando las entidades españolas no sólo responde al menor dinamismo del crédito nuevo, sino también al elevado volumen de amortizaciones de hipotecas. Una decisión que tiene todo sentido en el momento actual. El regulador explica que los tipos de interés elevados es un incentivo para repagar los préstamos a tipo variable. A ello se suma que la rentabilidad de los depósitos sigue contenida. Y que, finalmente y de forma transitoria, se han eliminado las comisiones a este tipo de operativas.

El organismo supervisor calcula que el volumen total amortizado en la primera mitad de 2023 suponía el 6% del saldo de hipotecas vivas, frente al 5% del mismo período del año anterior. Así, desde julio de 2022 hasta agosto de 2023, el saldo vivo de las hipotecas se ha reducido en casi 18.000 millones hasta descender por debajo de los 500.000 millones de euros.

De hecho, fuentes del sector financiero destacan que amortizar anticipadamente parte de la deuda para reducir cuota es una de las opciones que tienen las familias para reducir el impacto de la subida del euríbor en las cuotas hipotecarias. En caso de hacerlo, hay que tener en cuenta, por un lado, la cantidad que se amortice, que se descuenta del capital pendiente por pagar.

Y, por otro lado, que aunque hay bancos que no cobran comisiones por amortización anticipada, los que sí lo hacen están sujetos a limitaciones establecidas por ley. No obstante, y gracias a la entrada en vigor del Código de Buenas Prácticas en enero, los bancos que hayan decidido acogerse al plan de ayudas a los hipotecados aprobado el año pasado por el Gobierno no podrán cobrar nada por este concepto durante 2023 a quienes tengan una hipoteca variable