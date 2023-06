La gran banca desoye a Calviño sobre los depósitos e insiste en captar nóminas

La escasa remuneración de los depósitos entró en campaña política de la mano de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Nadia Calviño instó a las entidades financieras a pagar más por las imposiciones a plazo fijo y anticipó que en la reunión que mantendrá con las patronales del sector financiero (AEB y CECA) este jueves, para analizar la evolución de los tres Códigos de Buenas Prácticas, sacará el tema de la remuneración. "Tengo mucho interés en escuchar a las partes", señaló Calviño en referencia a esta política comercial.

Fuentes financieras descartan que Calviño pueda lograr un compromiso en ese sentido por parte de las patronales. Para empezar porque como han reconocido ellas mismas poco pueden opinar al no entrar en las prácticas comerciales de las asociadas. "Serán las propias entidades y la dinámica de la competencia las que tengan que resolver esa cuestión", insistió la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán. También porque consideran que no es cierto que no estén remunerando los depósitos desde que el Banco Central Europeo comenzara a subir los tipos de interés.

Prueba de ello es que el tipo medio de los depósitos en las nuevas operaciones, que recoge el Banco de España, se ha elevado en los últimos doce meses, pasando del 0,04% de abril de 2022 al 1,41% de este año. De hecho, estas mismas fuentes señalan que la remuneración de estos productos está llegando, pero de manera gradual y mencionan las ofertas que hay sobre la mesa, como son las imposiciones a plazo fijo de ING, con un depósito a tres meses al 2,50%, y otro de Openbank, filial de Banco Santander, al 2,75% TAE.

También explican que, de momento, los bancos están más focalizados en captar nóminas, especialmente desde principios de año, con el objetivo de vincular al cliente. Así, la oferta de Bankinter, por la cual ofrecía una rentabilidad del 5% el primer año para un importe máximo de 5.000 euros (cantidad que ha doblado recientemente) fue replicada por Caixabank, mientras que entre el resto de grandes bancos se ha apostado por premiar con dinero en efectivo la domiciliación de la nómina, hasta 350 euros para ingresos de 2.500 euros como ha hecho Banco Santander, además de venir estas ofertas acompañadas de una cuenta remunerada (Banco Sabadell).

Competencia y productos alternativos

Desde el sector reconocen que Calviño está en su derecho en hacer esta declaración pública, pero insisten en que no cierran la puerta a una mejora de las rentabilidades de los depósitos. Este mensaje, por ejemplo, lo trasladó Ángel Rivera, consejero delgado de Banco Santander en España. Y añaden que a medida que las ofertas se vayan extendiendo junto con una menor liquidez, que se está drenando por la devolución de las TLTROS, las rentabilidades de las imposiciones a plazo fijo seguirán en aumento. Pero también insisten en que este debate no está tanto tanto en la calle como en las esferas políticas.

De lo que realmente se queja el cliente bancario, explican, es de lo mucho que ha subido el crédito hipotecario. Además, recuerdan que la banca no está dejando solos a sus clientes, sino que les está ofreciendo alternativas en el caso de que quieran rentabilizar sus ahorros como pueden ser fondos de inversión, seguros de ahorro o inversión en Letras del Tesoro. También admiten que hay otra parte de los clientes que están aprovechando la subida del euríbor, que ya ha superado la barrera del 4%, para amortizar hipotecas.

Otro argumento que esgrime la banca, y que ha sido confirmado por el Banco de España, es que no se ha trasladado toda la subida de los tipos de interés a depósitos, ni tampoco a cuentas e hipotecas, y aquellas entidades que menos han repercutido el precio en el crédito para adquirir vivienda son también las que menos habían elevado la remuneración de los depósitos. Además, reiteran que en la época de los tipos en negativo, el coste de las imposiciones a plazo fijo sí que se repercutió a las empresas, pero no al cliente minorista.

Por su parte, las asociaciones de consumidores sí que trasladarán el mensaje de que necesitan tener en el mercado una alternativa al depósito porque, según su opinión, la seguridad que ofrece este producto no se puede lograr a través de ningún otro que exista en el mercado y alegan que los estructurados, a los que se refieren las entidades bancarias, tienen más riesgos que ventajas.