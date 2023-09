Los bancos luchan por conquistar a los clientes tras la salida masiva de depósitos

Durante el transcurso de este verano, no ha habido escasez de conversaciones acerca de cuestiones como el aumento en las tasas hipotecarias, el encarecimiento de los productos esenciales en la lista de compras, los precios exorbitantes del aceite o los combustibles. Este efecto dominó, ha resultado en un incremento en la retirada de depósitos bancarios, ya que las personas optan por utilizar los ahorros acumulados para hacer frente a los costes elevados de las facturas de cada día, incluida la de las vacaciones, sobre todo a la vista de que la remuneración de los depósitos y la actividad bancaria casi se paraliza en pleno verano.

El mes de agosto no es el momento más propicio para que las instituciones bancarias lancen nuevas promociones o mejoren las existentes. "Al final, hay que comprender que este tipo de iniciativas requieren pasar por diversos filtros dentro de los equipos bancarios (marketing, ventas, riesgos), y en agosto estas operaciones se paralizan debido a las vacaciones de muchos trabajadores", argumenta Pedro Ruiz, experto en finanzas personales de Kelisto.es. No solo es un período complicado desde el punto de vista informativo, sino que también los oyentes y lectores están disfrutando de la playa o desconectados de las noticias, lo que limita la difusión e impacto de las promociones en los clientes.

Sin embargo, hay algunos bancos que han empezado a moverse en este sentido. CaixaBank y Bankinter son las primeras entidades que ya han comenzado a actuar con miras a liderar el mercado en septiembre, anunciando remuneraciones para clientes con más de 50.000 euros en ahorros. No obstante, estas bonificaciones solo repercutirán en los ahorradores pequeños y medianos, según señala Cristina Merino, experta en depósitos de Help My Cash. A pesar de ello, los pequeños ahorradores pueden poner el ojo en algunos bancos europeos, que ya han introducido mejoras en sus depósitos.

Frente al escenario anterior, los pequeños ahorradores, dentro de los bancos europeos, pueden poner el foco en BluOr Bank, el banco letón que ha superado la marca del 2% y alcanzado un 4,21% de interés anual, según los datos de Kelisto.es. Esto resulta significativo si se considera que las tasas del Banco Central Europeo se sitúan en el 4,25% de TAE.

Además, se espera que "las entidades sigan recrudeciendo la guerra que libran para conseguir clientes y pasivo", lo que implica que en los próximos meses podríamos observar más mejoras en los tipos de interés y condiciones ofrecidas a los clientes, afirma Pedro Ruiz.

Cambios en los depósitos europeos durante el mes de agosto

Septiembre y el regreso a la rutina significa que la actividad comercial "comenzará a cobrar vida nuevamente" informa Pedro Ruiz desde Kelisto. Además, ya se están observando movimientos en algunos bancos, como es el caso de Pibank, que ha mejorado la rentabilidad de su cuenta remunerada hasta un 1,51% TAE.

Durante el último mes de verano, los cambios en los productos de ahorro bancario han sido "bastante limitados" asegura Pedro. Se han visto principalmente aumentos en los tipos de interés de los depósitos europeos, a diferencia de las cuentas remuneradas. Además de la mejora de Pibank, se ha registrado un cambio adicional por parte de LHV Pank, que ha incrementado el tipo de interés en sus cuentas a seis meses del 3,45% al 3,65% TIN .

Los movimientos en los depósitos se han mantenido en un rango de entre el 3,5% y el 4%. Desde Estonia, LHV Pank ha elevado sus tipos en los depósitos a seis meses en un 0,2%, y en sus depósitos a un año en un 0,1%. Haitong Bank, un banco portugués, también ha realizado ajustes en los depósitos a largo plazo, de 12 y 24 meses, las tasas se han elevado en un 0,1%, llegando a 4,10% y 4,25% TIN, según los datos de Kelisto.es. Banca Privata Leasing ha incrementado sus tipos pero con un comportamiento más audaz en los depósitos a largo plazo, de uno, dos y cuatro años, donde ha aumentado las tasas en hasta un 0,70% TIN, llegando al tope del 4% TIN.

Los bancos tendrán trabajo a la vuelta de las vacaciones

En el proceso de recuperación posterior al verano, "se prevé que las familias que retiraron sus depósitos bancarios debido a los elevados precios no vuelvan a reinvertir en estos vehículos de ahorro", según advierte Cristina Merino, experta en depósitos de Help My Cash. Aquellas familias que adoptaron esta medida como respuesta a las altas tarifas, enfrentarán la necesidad de destinar sus recursos a pagos de préstamos, especialmente hipotecas de tipo variable.

Este escenario plantea un desafío para los bancos, ya que a partir de septiembre "deberán esforzarse en lanzar nuevas ofertas con el fin de atraer nuevamente a estos clientes y recuperar los fondos perdidos" asegura Cristina. Además, sugiere que los bancos deben centrar su atención en los ahorradores pequeños y medianos, ofreciéndoles ofertas atractivas desde montos bajos, para evitar que estos fondos permanezcan fuera del sistema bancario convencional.

En cuanto a los bancos online, "se espera que continúen mejorando las tasas de rentabilidad, aunque este proceso se llevará a cabo de manera gradual y constante, siguiendo la tendencia que han mantenido hasta el momento", concluye Cristina Merino.