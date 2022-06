Los becarios que trabajaron gratis podrán comprar dos años de cotización

Los becarios que hayan trabajado gratis podrán recuperar hasta un máximo de dos años de cotización. Así figura en los borradores que está debatiendo la mesa de diálogo social y cuya última versión tienen previsto cerrar los agentes sociales en la reunión que se celebrará el próximo 27 de junio. Esta medida implica que aquellas personas que hayan realizado prácticas no remuneradas en algún momento de su vida académica y laboral podrán suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para 'comprar' esos periodos por los que en su día no cotizaron para eliminar esa laguna y que ahora sí computen en el cálculo de su pensión de jubilación.

Como se reveló en estas páginas, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá han presentado dos propuestas paralelas a la patronal y los sindicatos. El borrador diseñado por el Ministerio de Trabajo plantea lo que ha bautizado como 'Estatuto de las Personas en Formación Práctica en el Ámbito de la Empresa' y recoge una serie de derechos para quienes participen en actividades formativas de carácter práctico. Mientras, la propuesta elevada a la mesa por el Ministerio de Seguridad Social desarrolla la disposición adicional quinta del real decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, en la que estaba pendiente de concretar la cotización de las prácticas.

Pues bien, la medida figura en el borrador que ha llevado a la mesa el ministro Escrivá. En concreto, el texto, al que ha tenido acceso La Información, recuerda que, tal y como establecía la disposición adicional quinta del RDL 28/2018, las personas que hayan hecho prácticas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo marco normativo podrán suscribir un convenio especial, por una única vez, en el plazo, términos y condiciones que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que les posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes de la fecha de entrada en vigor, hasta un máximo de dos años.

En la práctica, esto significa que los becarios que trabajaron gratis podrán 'comprar' dos años de cotización a la Seguridad Social para mejorar su pensión de jubilación. El Gobierno lleva trabajando en esta medida desde tiempos de Magdalena Valerio, pero distintas circunstancias han ido retrasando su puesta en marcha. Hay que recordar que en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya dio la posibilidad de recuperar periodos de cotización a quienes hubieran realizado prácticas formativas con contraprestación económica. Ahora se trata de permitir rescatar esas lagunas de cotización a quienes fueron becarios sin remuneración, en la línea de la reforma que se va a llevar a cabo para que quienes hagan prácticas, aunque sean gratis, coticen a la Seguridad Social.

Perjudica a los más jóvenes

En contrapartida por este derecho, el beneficiario tendrá que abonar la cantidad que le corresponda por aquel tiempo de becario. Cuánto supondrá para el bolsillo, de momento, es una incógnita. A la espera de que el Ministerio de Seguridad Social finiquite los términos y condiciones del convenio especial, fuentes sindicales recuerdan que en 2011 se tomó como referencia la base mínima de cotización vigente en el Régimen General en el año en el que se hicieron las prácticas, lo que perjudicó a los exbecarios más jóvenes porque esa base sube cada año con el Salario Mínimo (SMI). Se daba la paradoja de que los que realizaron una beca hace veinte años podían suscribir el convenio con una cuota mucho más reducida que los más jóvenes, que fueron becarios en años recientes. Fue una de las grandes críticas que hizo entonces CCOO a esa conquista de derechos.

Tampoco se sabe todavía si el Ejecutivo permitirá el pago fraccionado para hacer más atractiva la opción de sumar dos años adicionales a la vida laboral para el cómputo de la pensión. Así se hizo en 2011, pero a pesar de esa flexibilidad para hacer frente al desembolso la medida tuvo escaso éxito. En aquellos tiempos de crisis se acogieron a esa posibilidad apenas un tercio de los potenciales beneficiarios (el Gobierno estimó entre 100.000 y 200.000 los antiguos becarios). Soportar la cuota mensual salía caro al trabajador adulto en un momento de elevado desempleo y bajas rentas, y era prácticamente imposible para una población joven que sufría una tasa de paro de hasta el 40%. Hoy la situación económica es también complicada tras la pandemia de la Covid y la guerra en Ucrania, algo que el Ministerio deberá tener en cuenta a la hora de fijar las condiciones del convenio para garantizar su efectividad.

El borrador de Seguridad Social también concreta la cotización de las prácticas, tanto remuneradas como no remuneradas, tal y como se detalló en estas páginas. Mientras, el de Trabajo establece una serie de derechos para los estudiantes en prácticas, como la compensación de los gastos de desplazamiento o manutención o el derecho una jornada y horario que respeten los límites y descansos, incluidos días festivos y vacaciones. Aunque no fija una retribución mínima para los becarios, por lo que las prácticas no remuneradas seguirán existiendo, más allá de la compensación de gastos. Lo que sí limita es el número de becarios que puede haber en las empresas y se continúa debatiendo sobre su derecho a paro.