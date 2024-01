Bruselas autorizará 1.383 millones de los fondos europeos a España próximamente

La Comisión Europea desbloqueará a partir de este jueves y en los próximos días un total de 1.383 millones de euros entre préstamos sujetos a la Adenda y transferencias no reembolsables del total de los fondos europeos Next Generation a los que opta España. El anuncio lo ha hecho la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, a donde ha acudido para informar sobre los objetivos de su ministerio en temas clave como los presupuestos, la política fiscal o la reforma de la financiación autonómica.

Montero ha precisado que este mismo jueves Bruselas aprobará la transferencia de la prefinanciación de la adenda solicitada por España, que asciende a 340 millones de euros en préstamos. Este montante servirá para impulsar los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordados con la Comisión. Posteriormente, el ejecutivo comunitario autorizará otros 1.040 millones de euros en prefinanciación de las ayudas a fondo perdido que corresponden a España.

"En total, dispondremos de más de 1.383 millones para seguir transformando nuestro país", lo que en su opinión da buena idea de la "confianza" que Europa tiene depositada en España. En su discurso, la 'número dos' ha puesto en valor que nuestro país sea uno de los que lidera la ejecución de los fondos.

El impacto de los fondos en la inversión de las empresas

Montero ha recordado que ya se han activado recursos por valor de más de 35.000 millones de euros en convocatorias que ya han sido resueltas. En relación al cuarto desembolso (por valor de 10.000 millones de euros y que se ha visto afectado por el rechazo del Congreso a la reforma del subsidio de desempleo tras el voto contrario de Podemos, PP, VOX y UPN), Montero ha incidido en que, aunque haya una parte de estos compromisos que no se han podido cumplir de momento, el Gobierno mantiene conversaciones con Bruselas para ver cómo se aborda esta situación.

"En la medida en que tengamos respuesta, no duden que la comunicaré", ha zanjado la ministra de Hacienda. Montero ha asegurado que las empresas que han recibido ya los fondos Next Generation han aumentado su inversión respecto a los niveles prepandemia más de lo que se podría prever por el sector al que pertenecen y por su tamaño, dando idea del poder transformador que estos tienen sobre la economía. Además, ha recordado que los fondos que permite desbloquear la adenda -esos 10.000 millones en ayudas no reembolsables y los 84.000 millones en préstamos- podrían elevar PIB hasta 3% de media anual de aquí a 2031.