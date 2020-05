Por qué pueden reclamarte las cuotas de la comunidad aunque vendas el piso

PREGUNTA

Vendí un piso hace ya casi dos años y ahora se ha puesto en contacto conmigo el administrador de aquella Comunidad de Propietarios, reclamándome una importante suma en concepto de cuotas comunitarias impagadas, todas ellas de fecha posterior a mi venta. Cuando le he dicho que no soy el propietario, me dice que a él no le consta en sus archivos el cambio y que tengo que pagar. ¿Es eso posible?