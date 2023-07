La 'cara B' de las ofertas gancho que utiliza la banca para atraer nuevos clientes

En su búsqueda constante de nuevos clientes, los bancos no escatiman esfuerzos en lanzar ofertas atractivas para captar la atención de los clientes. Entre las tácticas más conocidas se encuentran las llamadas "ofertas gancho", que ofrecen rentabilidades por encima del mercado o dinero en efectivo. Sin embargo, estas promesas están condicionadas, bien acotando el tiempo o el importa máximo a remunerar, bien imponiendo periodos de permanencia.

Y es que el diablo está en los detalles, en este caso, de las ofertas. Para empezar porque los bancos solicitan ciertas condiciones para poder acceder a estos incentivos. Por lo general, se exige un alto grado de permanencia en la entidad, lo cual puede resultar poco interesante para algunos usuarios, en el caso de las entidades que apuesten por regalar dinero en efectivo. A ello se suma que, según indica el experto en banca, Javier Mezcua de HelpMyCash, estas "ofertas gancho" con altas rentabilidades suele mantenerse solo durante un año. A partir de entonces, el banco "no garantiza que la cuenta vaya a seguir generando intereses, por lo que llegado ese momento conviene valorar si interesa mantenerla", añade el experto de Help My Cash.

¿Qué ocurre después de la oferta inicial?

Así, entre las entidades que ofrecen una mayor rentabilidad destaca Openbank, con un 5,12%, pero para saldos de hasta 5.000 euros y sólo para el primer año. Después, la filial de Banco Santander recorta la remuneración hasta el 0,20%. Una práctica que también la aplica Bankinter. Tanto su Cuenta Nómina como No Nómina rentan un 5% el primer año y un 2% el segundo para quienes domicilien una nómina de 800 euros. A partir del tercero el tipo de interés se desploma hasta el 0%.

Por su parte, Banco Sabadell paga un 2,50% para un importe máximo de 30.000 euros el primer año, pero la oferta sólo está disponible para nuevos clientes, reduciéndose a cero a partir del segundo año. En el caso de EVO Banco la rentabilidad es del 2,50% también durante el primer año. Además, está condicionada a un saldo de al menos 4.000 euros. Después de ese periodo se aplicaría la remuneración vigente.

Finalmente MyInvestor ofrece una rentabilidad del 2,00% para importes de hasta 50.000 euros, pero también aplicable el primer año. Para mantener ese porcentaje es necesario invertir al menos 300 euros al mes en productos del neobanco. En caso de no hacerlo, la remuneración cae al 0,30%.

En ese sentido, Mónica Pina, Country Manager de Raisin España, advierte a los ahorradores que lean la letra pequeña. "Estas prácticas pueden resultar confusas y poco transparentes para los ahorradores, por lo que es importante prestar atención a la letra pequeña y a cualquier información oculta a la hora de considerar el tipo de interés". En otro orden de cosas, también es importante asegurarse de que se le aplican los tipos de interés anunciados, hasta qué importe y durante cuánto tiempo.

Bancos que regalan dinero

En cuanto a los bancos que regalan dinero, algunas entidades financieras pueden imponer condiciones adicionales, como la domiciliación de recibos o la realización de un número específico de compras al año. Estas medidas, en su mayoría, están diseñadas para evitar comisiones de mantenimiento en la cuenta y fomentar una mayor vinculación con el cliente. Así como un periodo de vinculación mínimo de un año.

La mejor oferta de los bancos que regalan dinero es la de Banco Santander (hasta 350 euros con su Cuenta Online, pero para nóminas de más de 2.500 euros), seguida de la de BBVA (300 euros con la Cuenta Nómina Va Contigo), Abanca (hasta 300 euros con la Cuenta Clara) y la de Unicaja (hasta 250 euros con la Cuenta Online SIN).

En cuanto a la permanencia, Banco Santander impone un periodo de permanencia de 12 meses, al igual que BBVA, pero reduce a 800 euros los ingresos mensuales que debe domiciliar para lograr el premio en efectivo. En cambio, Abanca eleva hasta los 24 meses y el importe de la nómina a 1.200 euros para hacerse con el regalo.