Subsidio para mayores de 52 años: tres novedades para 2023 que aún no sabes

El subsidio para mayores de 52 años es una prestación, gestionada por el Servicio Estatal Público de Empleo, que cuenta con unas particularidades que, no solo los más de 266.000 actuales beneficiarios, no conocen, sino también posibles perceptores. En primer lugar, a diferencia de otras prestaciones económicas, es contributiva, por lo tanto, se cotiza a la Seguridad Social de cara, por ejemplo, a la futura pensión de jubilación. Esto es de especial relevancia, sobre todo para las personas mayores de 52 años que cobren el paro o algún subsidio por desempleo, que ven como su jubilación se aproxima. Eso sí, cabe destacar que los perceptores cuentan con 14 pagas al año, en lugar de 12, por lo que no cuentan con la paga extra de Navidad. Ahora bien, esto no supone una pérdida de poder adquisitivo, puesto que se prorratean en el abono de cada mes.

Compatibilidad del subsidio para mayores de 52 años

Otro punto a tener en cuenta, y que pocos beneficiarios conocen, es que esta ayuda se puede compatibilizar con un puesto de trabajo, eso sí, bajo ciertas circunstancias. Aquí viene el quid de la cuestión. Hasta el 2 de marzo de este mismo año, los trabajadores discontinuos no podían solicitarlo. Sin embargo, el Gobierno de España aprobó, en marzo de 2022, una modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de igualar el acceso al subsidio para mayores de 52 años de los trabajadores fijos discontinuos. Esta novedad, en vigor desde el 3 de marzo, supone que se beneficien hasta 18.000 perceptores más en lo que va de año. Justo en este sentido, es importante tener en cuenta que desde mazo, aún siendo empleado fijo discontinuo, y la vacante a cubrir, sea a tiempo completo, indefinido o temporal, se puede pedir esta prestación contributiva, siempre que la duración sea inferior a tres meses.

Duración indeterminada

Al contrario que otras prestaciones, como en el caso del paro, esta ayuda no tiene una duración determinada o fija, si no que el perceptor puede cobrarlo hasta que alcance la edad de jubilación. No obstante, no hay que olvidar que deberán renovarlo de manera anual, presentando la declaración anual de rentas.

Nueva cuantía económica para 2023

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez anunció el pasado 3 de octubre, durante la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que se revalorizarán todas las prestaciones, de cara al próximo año de 2023. Una medida tomada para paliar la tasa de inflación disparada que, en septiembre, se moderó en un 8,9%, motivada, principalmente, por la invasión rusa en Ucrania. Por lo que la nueva cuantía para el subsidio de 52 años para el próximo año se situará en 480 euros justos. Ni un euro más ni un euro menos. Para calcular la cifra, se debe tomar como referencia el 80% de los nuevos 600 euros del IPREM, contemplados en los siguientes PGE.

Declaración de rentas anuales

El Servicio Estatal de Empleo Público, liderado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recuerda a las personas que reciban esta ayuda deben presentar cada año una declaración de sus rentas acompañada de la documentación que las justifique. Y es que, para seguir percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, los ingresos no deben superar en ningún mes el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Se podrá tramitar la declaración anual a través de Internet en la Sede Electrónica del SEPE, siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña Cl@ve.