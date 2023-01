El complemento de brecha de género llega a 2 de cada 3 nuevas pensiones

La desigualdad de género persigue a las sociedades actuales hasta la vejez. Así lo constatan los datos de las cuantías de las jubilaciones percibidas en España bajo el Régimen General de la Seguridad Social. Un desequilibrio económico marcado principalmente por el impacto que supone el hecho de tener un hijo sobre la vida de las mujeres y que el actual complemento de brecha de género tiene como objetivo reducir.

Instaurado hace algo más de un año, estará vigente hasta que se logre "acortar la distancia entre las pensiones contributivas de jubilación de mujeres y hombres por debajo del 5%". Tras la revalorización aplicada en 2022, su importe será de 29,30 euros al mes por hijo este 2023 y tendrán derecho a cobrarlo mujeres y hombres beneficiarios de pensiones contributivas de incapacidad permanente, viudedad o jubilación. Está limitada a uno de los progenitores. El gabinete de José Luis Escrivá ya ha concedido el plus a casi dos tercios de las nuevas pensionistas, un 64% más que hace un año.

A pesar de que vivimos en una época que registra datos históricos sobre la incorporación de las mujeres al trabajo, disparados desde la década de los 70, son ellas quienes siguen asumiendo la mayor parte de la carga de las tareas del cuidado de hijos. Un trabajo, un esfuerzo, no remunerado pese a equivaler más de un 30% del PIB, que tiene como consecuencia una penalización en sus sueldos durante su vida laboral y, posteriormente, en su jubilación. Según indican los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la brecha de género entre los nuevos retirados se sitúa en el 28,1%, es decir, que un pensionista cobra un 28,1% más que una mujer que perciba una pensión de media.

Se trata de una desigualdad que ha ido menguando con el paso del tiempo, gracias a un cambio cultural sin precedentes, pero también debido a la intervención de los poderes públicos, que han aprobado medidas como ayudas a la maternidad, a la crianza e incluso a la escolarización de los más pequeños. Todo ello, con el fin de ampliar las opciones para las familias y que las madres tengan opciones sobre cómo criar a sus bebés. La diferencia se puede apreciar si se compara la media de las pensiones nuevas con las más antiguas, donde la brecha entre las cuantías de los hombres y las mujeres se dispara al 50%.

Los últimos datos de la Tesorería General de la Seguridad Social constatan que el 62,7% de las mujeres que se jubilan reciben prestaciones de menos de mil euros. Una coyuntura que contrasta con el 42% de los varones que viven en esta situación. Mientras, las prestaciones máximas en estos suponen el 7,2% del total y solo el 3% entre las mujeres. O lo que es lo mismo, el porcentaje de mujeres que necesitan un complemento de mínimos para llegar a la prestación mínima supera el 32%, frente al 16% de los hombres.

Estas son las únicas incompatibilidades para acceder al plus

Para recibir el complemento hay que acreditar ser padre/madre de entre uno y cuatro hijos y ser beneficiarios de una pensión contributiva. Además, la persona que lo solicite deberá tener en cuenta que el plus de género solo lo puede percibir un progenitor por familia. En el caso de que los progenitores sean dos mujeres, se le reconocerá el derecho a la prestación a aquella que perciba la cuantía más baja. Desde febrero de 2021 ya son 338.629 madres a las que se les ha concedido el plus de las 540.000 mujeres que se han retirado en total.

Los únicos pensionistas que no pueden recibir el complemento son quienes optan por la jubilación parcial, e incluso en este supuesto, la Seguridad Social aclara que “sí tendrán derecho al complemento cuando, desde la jubilación parcial, accedan a la jubilación plena una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda”. Esta es una de las grandes diferencias respecto al anterior complemento de maternidad, donde no se aplicaba a la jubilación anticipada por voluntad propia.

El plus de maternidad que instauró el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue tumbado por la Justicia europea por ese carácter peyorativo, ya que no permitía acceder a él ni a las mujeres que solo hubieran tenido un hijo ni a los hombres que hubieran visto perjudicada su carrera laboral por hacerse cargo de la crianza. Mientras tanto, el complemento de brecha de género que vino de la mano de la coalición del PSOE con Unidas Podemos compensa solo por esas cargas familiares a las y los nuevos pensionistas, pero no a quienes habían accedido antes a las suyas.

Y, ¿qué requisitos debe cumplir un hombre para tener derecho al complemento? A ellos se les concederá en el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, si tienen más de ciento veinte días sin cotizar entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías sea inferior a la que le corresponda a la mujer.

También queda reflejado en el caso de tener hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, donde la suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15%, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores. En total, 26.243 hombres jubilados perciben este complemento.