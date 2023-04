La banca refuerza la rentabilidad de las cuentas remuneradas tras las turbulencias

Los bancos apuestan por captar ahorro de cara al nuevo trimestre del año mejorando sus ofertas en las cuentas remuneradas y tras el periodo de turbulencias vividas en bolsa por la quiebra del Silicon Valley Bank y otras entidades en Estados Unidos y el rescate de Credit Suisse. En concreto, algunas entidades han optado por incrementar la rentabilidad con las que buscan captar nuevo pasivo y asegurarse la posibilidad de vender más productos en el futuro. Para los clientes supone una manera de rentabilizar su dinero sin llegar a vincularlo a una permanencia y pudiendo acceder a él cuando lo necesiten.

En concreto, las últimas entidades financieras que han incrementado su oferta han sido: Pibank, EVO Banco y Openbank. Sin embargo, la apuesta por estos productos no viene solo por parte de ellos. La gran banca también comienza a dar paso en este campo, animando una guerra a la que llevan meses resistiéndose, pero que ya les está haciendo perder depósitos. De hecho, Bankinter es una de las entidades que lanzó recientemente una de estas cuentas abiertas con una remuneración del 1,00% TAE que se aplica desde el primer euro.

En cuanto a los bancos que ya participaban en esta batalla por el pasivo, Pibank ofertaba a principios del mes pasado su cuenta remunerada con una rentabilidad del 1,00%, sin embargo, ahora ha subido la apuesta llegando a rentabilizar hasta el 1,51% TAE. Lo más interesante para el usuario es que la entidad no exige ningún mínimo ni máximo, por lo que el porcentaje se aplicará a todo el dinero que tenga en la cuenta. Este producto no tiene comisiones ni permanencia, además, la liquidación de los intereses generados será mensual.

Por otra parte, EVO le pisa los talones con su nueva ‘Cuenta Inteligente’ a 1,50% TAE, sin embargo, a pesar de no tener tampoco comisiones y contar con una liquidación mensual, el saldo mínimo para poder aplicar el porcentaje es de 4.000 euros, mientras que el máximo se sitúa en 30.000. Además, esta oferta sólo está disponible para nuevos clientes que domicilien su nómina de al menos 600 euros -o pensión o desempleo sin mínimo- u operen en bolsa con el ‘Broker Inteligente EVO’. En caso de que el usuario no cumpla estas condiciones que le aseguran a la entidad una vinculación, la rentabilidad será sólo del 1,00% TAE. Por último, la filial digital del Banco Santander, Openbank, también ha alzado la remuneración que promociona en su ‘Cuenta Ahorro de Bienvenida’, desde el 1,00% TAE al 1,25%. La entidad también exige que el usuario no sea cliente anterior y, además, la tasa sólo se aplicará durante los primeros 12 meses y hasta los 100.000 euros.

Sin embargo, a pesar de que otros bancos no han mejorado sus ofertas de cara al nuevo trimestre, sus cuentas se sitúan entre las mejores por rentabilidad. En concreto, el Banco Sabadell y MyInverstor promocionan un 2,00% TAE - mismo porcentaje que ofrecían a comienzos de febrero -. Banco Sabadell comercializa su ‘Cuenta Online Sabadell’ sin comisiones ni permanencia a un 2,00% TAE durante 12 meses para un importe de saldo máximo de 30.000 euros, aunque, si además el cliente domicilia su nómina, obtendrá un desembolso de 250 euros.

MyInvestor, por su parte, oferta el mismo interés con el mismo plazo, pero incrementa la cantidad de dinero que permite al usuario rentabilizar, hasta los 50.000 euros. Además, promete un 0,30% TAE una vez pasado el primer año, aunque permite mantener el porcentaje inicial al invertir 300 euros mensuales en productos seleccionados.

Por otro lado, los brókeres extranjeros que irrumpieron en la guerra por el pasivo a través de cuentas remuneradas también mantienen porcentajes muy competitivos, de hecho, algunos como InbestMe han aumentado sus porcentajes. En concreto, la entidad ha reflejado la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo y ha elevado su oferta -desde el 1,05% TAE inicial y el posterior 1,90% que promocionaba el mes pasado- hasta el 2,40%. De esta forma, InbestMe ha adelantado al resto de cuentas del ránking y se ha posicionado en segundo lugar en cuanto a rentabilidad. La oferta se adapta tanto a los pequeños ahorradores, ya que la cantidad mínima para acceder a la oferta es de 1.000 euros, como a grandes sueldos, ya que no cuenta con un máximo al que aplicar el 2,40% TAE.

La única cuenta remunerada que mantiene su oferta por encima, con la misma rentabilidad que en marzo, es Freedom Finance, que ofrece su ‘Cuenta D’ con un 2,50% TAE sin límites de dinero a invertir. Esto lo mantiene, hasta la fecha, como la oferta mejor remunerada. Por último, dentro del mercado de brókeres, Scalable Capital destaca ofreciendo un 2,30% TAE, aunque frena el dinero a rentabilizar en 100.000 euros.