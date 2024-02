Los depósitos españoles no pueden con la inflación: algunos lo logran en Europa

Los depósitos españoles no pueden con la inflación: los que lo logran en Europa

El 2024 trajo consigo una nueva subida de la inflación que se tradujo en un repunte del valor del IPC anual de una décima en enero, hasta marcar un 3,4%, su nivel más alto desde octubre y tras dos meses consecutivos de bajada. El alza viene impulsada por el ascenso, por un lado, de la electricidad y, por otro, de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los cuales se encarecieron hasta en un 7,4%, una décima más que el mes anterior.

El nuevo incremento de los precios supone una pérdida de valor del dinero al bajar la capacidad adquisitiva de este. Una opción inteligente para asegurar la cuantía de los ahorros puede ser la inversión en depósitos fijos a corto plazo. Un depósito es una inversión en una entidad privada que genera una rentabilidad mediante un interés y durante un periodo de tiempo pactado previamente. La cantidad invertida también puede variar en función del contrato firmado. Al finalizar la duración del contrato se obtiene la inversión realizada más los intereses devengados por la misma. Gracias a que la mayoría de las variables de la operación se cierran con antelación y durante toda su duración se mantiene inmutables, los depósitos fijos se caracterizan por ser operaciones de muy bajo riesgo.

Un TAE mayor que la inflación

Para lograr garantizar un mantenimiento del valor del dinero, el tipo de interés de los depósitos al que se genera rentabilidad debe ser igual o mayor a la subida del IPC, en este caso con un 3,4% de subida interanual del IPC los interese TAE (tasa anual equivalente) deben ser iguales o mayores que esa cifra. Las opciones de depósitos fijos dentro de la banca española sin embargo no llegan a ofrecer rentabilidades lo suficientemente altas como para asegurar que no se produzca una pérdida de capacidad adquisitiva de la inversión. Renault Bank, que pese a estar ligada con la automovilística francesa opera desde una sede en España, es la única entidad que oferta un interés mayor al de la inflación, en concreto de un 3,44% TAE, no obstante, la operación tiene una duración mínima de dos años.

Otros bancos españoles como Openbank disponen de operaciones a corto plazo de seis y doce meses, pero con tipos de interés TAE insuficientes, del 3,07% y 3,05% respectivamente. Al igual que EBN Banco que oferta un mismo TAE (del 3,10%) para todos sus depósitos, abarcando plazos desde los tres hasta los 36 meses. Mismas condiciones que establece Selfbank para su depósito a seis meses. MyInvestor por su parte mantiene una rentabilidad del 3,00% para sus ofertas tanto a seis como a doce meses.

En Europa hay beneficio

No obstante, si salimos de las fronteras nacionales podemos encontrar depósitos a 6 y 12 meses con rentabilidades que superen la inflación con una inversión de 10.000 euros. Utilizando la plataforma de la comparadora de ahorro Raisin dentro de las ofertas con un año de duración destacan las rentabilidades del banco lituano PayRay y el italiano Banca Progetto, ambas de un 3,75%. Inmediatamente después de ellas, con un interés TAE del 3,70% se sitúa la entidad China Haitong, que opera con base en Portugal. Tanto el banco sueco TFB Bank como el lituano Fjord Bank ofrecen un tipo de interés para sus respectivos depósitos del 3,65%. Por último, justo con el mismo nivel que la tasa de crecimiento del IPC, un 3,40%, se sitúa la oferta de la italiana Banca Privata Leasing.

Respecto a los depósitos con un plazo de duración de 6 meses, la oferta de Banca Progetto se coloca como la que mayor rentabilidad ofrece, un 3,65%, algo menor que la de las operaciones anuales. Haitong Bank y Bai Europa se posicionan más adelante, ambas con interés tipo TAE del 3,60%. Justo por detrás del cual se sucede el 3,56% del depósito de Pay Ray. En este caso Banca Privata oferta una rentabilidad del 3,50%, levemente mayor al crecimiento de los precios, el mismo nivel que este se sitúa la oferta de la entidad sueca Collector.

Atención a los impuestos

Pese al bajo nivel de riesgo de los depósitos fijos es relevante tener en cuenta una serie de factores antes de invertir en una operación de este tipo. Uno de ellos es la rentabilidad o el tipo de interés que ofrecen los depósitos, siempre TAE, ya que es el que incluye los posibles costes adicionales de la operación. También es conveniente asegurar si hay algún tipo de comisión de apertura o cierre, si la operación incluye una renovación automática o si es posible cancelar el depósito en cualquier momento y retirar el dinero invertido o es necesario esperar al final del plazo firmado.

Además, al operar muchas de estas operaciones en el extranjero es conveniente evaluar las posibles retenciones fiscales que existan en cada país. Por ejemplo, en Lituania existe una base impositiva estándar del 15% que puede verse reducida al 10% y en Portugal del 28%, que puede descender hasta el 15%. En otras naciones como Italia o Suecia no existe ningún tipo de carga impositiva.