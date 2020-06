Nada más inaugurada la normalidad, una de las grandes aportaciones del confinamiento, como es la capacidad del teletrabajo, se resiste a dejar el primer plano político. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de hecho, ha recordado que el Gobierno trabaja en una ley sobre el teletrabajo que prevé un listado de gastos que deberán asumir las empresas y no los empleados, porque el trabajo a distancia "no les puede salir gratis" a las compañías.

"Gastos que ahora estamos asumiendo en el teletrabajo tiene que pagarlos la empresa. Vamos a hacer una lista que sí o sí tiene que acometer el empresario. Es probable que vaya con facturas, para partes proporcionales de suministros" y según lo que se decida en los procesos de negociación colectiva, ha explicado este domingo en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Pese a que la pandemia ha golpeado en varias ocasiones la estabilidad del diálogo social (en particular, en lo que concierne a las empresas) Díaz no duda en ahondar en sus advertencias a los empresarios. En este caso, apuesta por un teletrabajo voluntario y que respete los derechos de descanso y de conciliación, algo que a su juicio ahora la ley no garantiza al abordarlo "como algo residual, marginal e incluso infravalorado".

Preguntada por cuándo entrará en vigor esta ley, ha respondido: "No me gusta dar plazos. Va a depender de los informes que de manera preceptiva tenemos que desplegar. Pero va adelante".

En paralelo, el Gobierno también trabaja en una ley para regular el trabajo a través de plataformas digitales, que según Díaz permitirá que quienes sean 'falsos autónomos' pasen "a ser asalariados". "Van a tener marco de protección, en todos los derechos, los sindicales, retributivos, de prevención de riesgos", y ha considerado necesario reforzar las plantillas de inspectores de trabajo, del SEPE y de la tesorería general.

Sobre los afectados por ERTEs por el coronavirus que todavía no han cobrado su prestación, ha asegurado que "con datos de la intervención general del Estado, a día de hoy hay una incidencia de errores, ajenos al SEPE, del 1%". Ha explicado que sigue el diálogo social para fijar hasta cuándo prorrogar los ERTEs flexibles aprobados como medida de apoyo a trabajadores y empresas durante la pandemia: "Puedo decir que este Ministerio trabaja para cerrar un acuerdo cuanto antes".