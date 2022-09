Díaz enfría el optimismo de Calviño y no descarta una recesión técnica en España

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no descarta que España vaya a entrar en una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de retroceso del PIB) como consecuencia de la guerra en Ucrania y su impacto en economías como la alemana, la mayor de la zona euro. En una entrevista en el podcast 'Saldremos mejores' Díaz ha señalado que va a depender de lo que pase en Alemania, aunque no ha desechado esa posibilidad.

En todo caso, ha señalado que se trataría de "pequeños desajustes", que "no provocarían una caída brutal de la economía y del empleo", y ha garantizado que, si hay recesión, el Gobierno estará al lado de los ciudadanos. "Podemos estar en un contexto de recesión técnica o no. Hay una niebla que no nos permite ver esa nebulosa (...) Puede pasar pero, pase lo que pase, el Gobierno va a proteger el tejido productivo, a los trabajadores de este país y a la ciudadanía. Cueste lo que cueste", ha subrayado.

La vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, ha mantenido que el PIB crecerá este año un 4,3% y que el año que viene el avance se situará en el entorno del 2%, y sostiene -en consonancia con las estimaciones que hacen organismos internacionales como la OCDE o la propia Comisión Europea- que España será capaz de evitar la recesión.

Díaz ha defendido este miércoles la necesidad de mejorar la prestación por cese de actividad de los autónomos y de caminar hacia la "igualación" de derechos del colectivo con los que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena. La vicepresidenta segunda ha asegurado que "queda mucho por hacer" en el mundo del trabajo autónomo, no sólo en el ámbito de la protección del colectivo, también en materias como la conciliación y la prevención de riesgos laborales.

Además, Yolanda Díaz ha reiterado su intención de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y de impulsar la subida de los salarios en España. "Y si vamos a un escenario malo, los ciudadanos tienen que saber que el Gobierno los va a defender". Sin embargo, 'La Información' ya avanzó que la patronal CEOE no tiene intención de negociar con el Gobierno la subida del SMI para 2023. Así se lo trasladó su presidente, Antonio Garamendi, a la cúpula de la organización empresarial en la misma reunión en la que anunció su intención de presentarse a la reelección para continuar al frente de la patronal durante los próximos cuatro años.