Díaz lleva a los sindicatos a rebajar el tono sobre el SMI para sumar a la CEOE al pacto.

Patronal y sindicatos acudieron este jueves a la sede del Ministerio de Trabajo para exponer sus posiciones sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Tras la reunión, los representantes de los trabajadores hicieron suya la reclamación de los empresarios de revisar los contratos públicos para que sea posible trasladar el alza salarial y evitaron señalar un porcentaje concreto de cara a la negociación. Al tiempo que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien sostuvo que con el incremento de 2023 España ya se había alcanzado el 60% del salario medio, de manera que de cara al próximo año era asegurar que no se perdía poder adquisitivo.

Los negociadores de CEOE y Cepyme no se pronunciaron después del encuentro, pero fuentes presentes en la mesa trasladan a La Información que los empresarios mostraron una postura flexible que les invita a pensar que serán capaces de cerrar un acuerdo en la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz para el próximo 11 de diciembre, es decir, en dos semanas. Las mismas fuentes aseguran que los sindicatos también, vista la actitud mostrada por las patronales, van a ser menos exigentes en el porcentaje de subida, aunque mantienen que este debe no solo limitarse a cubrir el IPC medio del año, situado en el 3,8% sino también parte de las subidas que han experimentado los alimentos en ese periodo.

Fuentes sindicales admiten que el mensaje que se les ha trasladado en las últimas semanas desde la cartera que capitanea la líder de Sumar abogaba por moderar las peticiones de subida con el objetivo de cerrar un acuerdo tripartito, lo que no sucede en el caso del SMI desde enero de 2020, apenas dos semanas después de la llegada de Díaz al Gobierno. Desde el Ministerio tampoco ocultan que el pacto a tres bandas es su meta tras un año en el que los desencuentros con los empresarios han marcado la tónica general y a las puertas de otras negociaciones para modificar el subsidio por desempleo, la jornada laboral y las indemnizaciones por despido improcedente

Las fuentes próximas a la titular de Trabajo incluso señalan como buena dirección el aumento que los sindicatos y las patronales acordaron para los convenios colectivos, del 3% para 2024 con una cláusula de un 1% adicional si la inflación media de ese año superaba las previsiones. Esta precisamente es la referencia que querían tomar como base de la negociación los empresarios, pero que CCOO y UGT no solo han estimado insuficiente sino que han señalado que no es la apropiada para un SMI en el que no son habituales este tipo de cláusulas. Sin embargo, este 4% sí parece que podría ser el punto de encuentro entre las posiciones defendidas por las dos partes de la mesa de diálogo.

La CEOE propone elevar la remuneración mínima un 3% hasta situarla en 1.112,4 euros brutos al mes, lo que representa una subida de 32,4 euros mensuales respecto al actual. Los sindicatos, sin embargo, no han hecho público una propuesta común, de manera que mientras UGT situó en un primer momento la barrera en 1.200 euros, desde CCOO hablan de un alza del 5% (54 euros) lo que llevaría el SMI a 1.134 euros brutos en 14 pagas. Así, ambas partes de la negociación guardan una distancia de 22 euros que podría ser equilibrada al emplazar el incremento en los 1.123,2 euros a los que apuntan desde el Ministerio de Trabajo. De esta forma, tanto la patronal como los sindicatos tendrían que ceder en diez euros y Díaz conseguiría la primera foto coral de la legislatura.

No habrá informe de la Comisión de Expertos

En esta ocasión, los integrantes de la Comisión de Expertos para el SMI nombrada por el Ministerio de Trabajo no presentará un informe con una subida recomendada. Así lo confirmó este jueves el 'número dos' de la cartera, que explicó que el grupo había culminado el trabajo que se le había asignado al diseñar una senda para llegar al 60% del salario medio y que ahora solo debe actualizarse. Desde el departamento que dirige Díaz aseguran que una vez fijado el método no necesitan recurrir a un nuevo documento para poder interpretar qué cifra alcanzaría este umbral y que lo harán valorando además del IPC, los incrementos de salarios pactados en convenio. En los próximos meses o semanas el comité elaborará un documento, pero que esta vez medirá los impactos de las subidas en materia de género y desigualdad.

Sin embargo, desde UGT rechazan dar por terminada la discusión sobre el método para calcular esta referencia, tal y como explicó el vicesecretario de Política Sindical, Fernando Luján, en declaraciones a los medios. La Unión General de Trabajadores pone en cuestión los datos que toma como referencia la Comisión de Expertos y apuesta por tener en cuenta las cifras recopiladas por la Agencia Tributaria, Eurostat y la Seguridad Social. Una tema que deberán abordar antes de la próxima cita, ya que todas las partes admiten que la materia "no da para darle muchas más vueltas".