¿El ERTE consume paro? Casos en que no afecta a la prestación por desempleo

A principios de octubre, entró en vigor la prórroga de los expedientes de regulación de empleo temporal (aquí puedes ver una guía completa sobre los nuevos ERTE). El nuevo texto suponía, entre otras, abrir más el paraguas con nuevos tipos como los ERTE por limitación o por cierre, ideados para las nuevas medidas sanitarias que, sin mando único, los ejecutivos regionales pudiesen llevar a cabo dependiendo de la evolución del coronavirus en sus territorios.

Además, otras de las medidas clave fue cómo afectaban los ERTE al paro. Hasta septiembre, toda persona que se encontrase afectada por esta medida no consumía el tiempo de la prestación por desempleo. ¿Qué quería decir esto? Si lo vemos con un ejemplo será mucho más sencillo: pongámonos en la piel de un empleado que en marzo le quedaban 10 meses de paro. Llega la pandemia y su empresa hace un ERTE por el que 'se queda sin trabajo' durante los siguientes seis meses. Bien, pues durante ese medio año, no consumía paro al no contar como tiempo desempleado. Es decir, si en un futuro se quedase sin empleo, le seguirían perteneciendo esos 10 meses de paro que tenía previos a la pandemia (a los que se sumaría, obviamente, el tiempo cotizado después).

¿Qué ocurre ahora? Con la nueva prórroga, esta medida de que el ERTE no contabilice en el consumo del paro se aplicará sólo a las nuevas solicitudes (en los ERTE por impedimento y limitaciones, por ejemplo), pero si se trata de una prórroga de un ERTE anterior, el paro empezará a gastarse el 1 de octubre.

En el caso de que la persona afectada se quedase sin trabajo -ya fuera por despido o por haber acabado su contrato- antes del 1 de enero de 2022, se borrará de su expediente ese tiempo consumido durante el ERTE, para que de esta forma pueda acceder a la prestación por desempleo.

Por último, hay que tener en cuenta que, si la persona afectada por estos expedientes, trabaja a tiempo parcial en otro sitio durante el ERTE, ese sueldo no se descontará de la prestación. Además, según explica Civio, a aquellos que cobraron menos paro desde que se aprobaron los ERTE en marzo por tener otras actividades, se les compensará con lo que se descontó de la prestación durante ese tiempo.