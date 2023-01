Escrivá acelera la reforma de pensiones para atar los fondos UE de primavera

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apura los últimos flecos de la segunda reforma de las pensiones. Un documento que debió ser presentado antes del pasado 31 de diciembre de 2022 ante la Comisión Europea, pero sobre el que todavía no existe un acuerdo formal. A raíz de esta demora, han surgido algunas preguntas como, por ejemplo, si la Unión Europea penalizará a España y le retirará el resto de los fondos Next Generation, pactados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, en el gabinete de José Luis Escrivá no se da mucha importancia a que el plazo prometido a la Comisión se haya superado, pues su prioridad es que "esta segunda parte de la reforma se asiente, como la primera, en un acuerdo con los agentes sociales".

Por ello, el Ministerio sigue negociando con los sindicatos y, sobre todo, con las fuerzas políticas esta segunda reestructuración de las pensiones. Las conversaciones progresan adecuadamente, y, si bien los elementos más gruesos del paquete generan consenso suficiente, hay aspectos adicionales que se están terminando de ajustar. Se trata de un objetivo a cumplir de cara a la revisión de la solicitud para la cuarta partida de los fondos europeos. Ya que, en cuanto al tercer desembolso, España ha sido el primer país en solicitarlo, así como en cumplir 29 hitos y objetivos (23 hitos y 6 objetivos) requeridos.

Esta segunda fase de la reforma de las pensiones lo protagonizan, en buena parte, las rentas más altas. Se plantea el aumento de las bases de cotización máximas para que los salarios más altos aporten más a la Seguridad Social, lo que conlleva el aumento progresivo de las pensiones máximas. En estos momentos, la base de cotización máxima se sitúa en los 4.139,40 euros, por lo que todos los que ganen más de esta cifra cotizan por igual a la Seguridad Social. Con la eliminación de este tope de forma gradual, se aumentará la recaudación en términos de cotizaciones sociales. Además, aumentará los ingresos del sistema en las décadas de los treinta y los cuarenta, que es donde el sistema sufrirá.

¿Qué medidas quedan por aprobar en la segunda reforma de las pensiones?

En concreto, las diferencias entre las partes y el desencuentro lo desencadenó la propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados. De entrada, Unidas Podemos se niega a cometer cualquier cambio que conlleve una pérdida del poder adquisitivo de los futuros pensionistas, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo. Mientras que por parte de CCOO y UGT tampoco fue bien recibida la sugerencia, dado que entienden que no era una cuestión recogida en el Pacto de Toledo ni goza del suficiente apoyo político para su implementación.

Además, esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima. Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. En su propuesta, el Gobierno planteó vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Los empresarios se oponen radicalmente a más aumentos de costes, pues con el nuevo año entra en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador.

España, a la cabeza en la ejecución del Plan de Recuperación

La entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal, de la norma relativa al Sistema Integral de Formación Profesional o de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, junto a la primera reforma de las pensiones y en el sistema de cotizaciones para autónomos ha permitido a España situarse a la cabeza de los países en cuanto al nivel de ejecución del Plan de Recuperación. De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido la solicitud del tercer desembolso de los fondos europeos. En caso de obtener una evaluación positiva por parte de la Comisión Europea, España ya habría cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416, el 30% del total de hitos y objetivos, y recibirá un desembolso de 6.000 millones de euros.

Además de las mencionadas, se han adoptado también otras que sientan las bases para el desarrollo y el impulso de inversiones relacionadas con energías renovables innovadoras. Un paquete de reformas que, si bien garantiza los fondos a percibir este primer trimestre, no los asegura de cara a la partida de primavera, donde la Comisión sí que pasará revista de la segunda reestructuración del sistema de pensiones.