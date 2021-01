¿Qué es el factor de sostenibilidad y cómo podría afectar a las pensiones?

El sistema actual de pensiones lleva largos años generando un enorme debate. Quizás, un buen medidor de la situación sea la reforma del Pacto de Toledo que se aprobó el pasado noviembre, algo que no es baladí, pues supone un 'sí' a cuatro años de negociación que se han repartido en nada menos que tres legislaturas. La idea no es otra que mejorar la sostenibilidad de un sistema que lleva tiempo pidiendo auxilio. Y es que la esperanza de vida no deja de crecer, mientras el número de nacimientos sigue cayendo. De hecho, se estima que habrá 15 millones de pensionistas en 2050, según cálculos de BBVA Research. Para ello, por cierto, España necesitaría acumular hasta 28,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social (cerró el 2020 con algo más de 19 millones).

Y es, precisamente, entre tanto debate y tanta búsqueda de soluciones donde entra el conocido como factor de sostenibilidad, una medida que se ideó en su día para corregir el impacto sobre las prestaciones. Pero, ¿qué es exactamente? Se trata de un mecanismo que vincula directamente el importe inicial de la pensiones de jubilación con la esperanza de vida. Hoy en día, la pensión se calcula en función de los años cotizados, la edad de retiro y la cuantía cotizada principalmente.

Si se aplicase el factor de sostenibilidad, los importes iniciales disminuirán, mientras que se alarga el la esperanza de vida. ¿El motivo? Con el ejemplo que pone Finect lo entenderemos de forma más simple: si tenemos 30 euros para pasar un mes, lo lógico parece asignar un euro a cada uno de los 30 días. ¿Y si de repente en lugar de 30 días son 60? El cálculo cambia radicalmente y para estirar ese capital habrá que reducir lo que percibiremos cada mes.

¿Cómo se calcula?

Para calcular el factor de sostenibilidad, es importante tener en cuenta que se recibe el 100% de las pensiones habiendo cumplido 67 años con 37 años cotizados en el sistema. También hay que consultar las tablas de la Administración de la Seguridad Social sobre la mortalidad de la población pensionista de jubilación. Así, la formulación del factor de sostenibilidad es el siguiente: FSt = FSt-1*e*67

Donde FS es el factor de sostenibilidad de un año específico (t), e*67 representa la esperanza de vida, calculada cada cinco años a partir de 2019, respecto a los 67 años predeterminados para la jubilación, es decir, la variación de la esperanza de vida a los 67 años de referencia.

Se compara la esperanza de vida de los 5 años anteriores a la fecha de la jubilación con la esperanza de vida estimada para los 5 años siguientes de la siguiente manera: la raiz quinta de la esperanza de vida a los 67 años en el 2017 entre la esperanza de vida en el año 2022 dará como resultado la esperanza de vida desde el año 2024 hasta el 2028, por ejemplo.

Como decimos, esta fórmula matemática reduciría progresivamente el importe de la pensión de jubilación, dado que la esperanza de vida seguirá aumentando dentro de lo previsible, pero el complemento a mínimos se podría aplicar sin problema y no afectaría otras prestaciones. Solo se aplicaría en el momento de calcular la pensión correspondiente.

¿Se va a aplicar en España?

Para entender el camino que ha vivido el factor de sostenibilidad en España hay que remontarse hasta 2011. Entonces, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo incluía en su reforma, pero no se terminó de concretar, tal y como detalla 65ymas. En 2019 estaba programada su aplicación, pero el pacto entre el PNV y el PP de los presupuestos generales del estado en 2018, retrasaron su implementación hasta 2023. Hoy por hoy, este mecanismo está suspendido.

El modelo que propone tiene sus detractores y defensores. Lo que sí que incluiría es eliminar una de las exigencias por la que tanto han abogado los pensionistas en los últimos años y es que el incremento de las pensiones vaya acorde a la subida del coste de vida.

¿Hay países que la aplican?

Sí. Este factor de sostenibilidad para las pensiones se aplica en algunos países europeos como Dinamarca, Francia, Italia y Finlandia, que enfrentan problemas parecidos.