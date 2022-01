La ganadería intensiva se defiende: "El producto pasa los controles sanitarios".

Las palabras de Alberto Garzón no han sentado bien en la ganadería, sobre todo en la intensiva, que es la práctica en la que el ministro de Consumo ha puesto su punto de mira en las criticas recogidas en la entrevista en el diario inglés 'The Guardian'. En ella, Garzón aseguraba que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados". Estas declaraciones han formado revuelo en la política nacional, incluido el equipo de Gobierno del que forma parte el líder de IU. Este temporal no ha dejado indiferente al sector ganadero, que defiende con uñas y dientes su oficio.

La ganadería intensiva es la práctica más señalada en la entrevista del ministro, aunque este sector insiste en que su método de producción es seguro y cumple todos los requisitos. Manuel Alameda, de Naturaves, una empresa que se dedica a la ganadería aviar, explica a La Información que en sus granjas cuentan con más de 100.000 pollos que se encuentran en buenas condiciones, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente: "Tenemos controles que hay que cumplir, el producto tiene que cumplir un mínimo de condiciones y los protocolos sanitarios". Alameda cree que los políticos deben ser cautos porque algunas declaraciones pueden ser perjudiciales para el sector ganadero nacional: "Son palabras totalmente inoportunas".

Incluso desde la ganadería extensiva ha recibido criticas el ministro de Consumo. Desde la Asociación 19 de Abril creen que, aunque las declaraciones de Garzón se dirijan a las macrogranjas de ganadería intensiva, su método de producción también podría verse salpicado: "En España no creemos que lo notemos [la polémica] en las ventas, pero decir esto en un medio extranjero es un golpe directo a nuestras exportaciones". Temen que los países europeos relacionen las palabras de Garzón con la 'marca España' y esto pueda repercutir en sus ingresos.

Tras el aluvión de críticas desatadas por la polémica entrevista, Alberto Garzón ha querido matizar sus palabras y ha publicado en su cuenta de Twitter la transcripción de la entrevista. En sus redes sociales el ministro de Consumo aseguraba que sus declaraciones se dirigían a las macrogranjas, de las que negaba su sostenibilidad. Una vez aclarado esto, Garzón mantiene lo que dijo a pesar de la desautorización proveniente de algunos miembros del Gobierno: "Lo que dije es impecable".

https://twitter.com/agarzon/status/1478483509987708930

Desde Naturaves sostienen que su carne no es de peor calidad que la que produce la ganadería extensiva: "No es ni peor ni mejor, simplemente tienen procesos de producción diferentes". Manuel Alameda comenta a La Información que el objetivo de las empresas de ganadería intensiva es la máxima producción al mismo tiempo que se reducen los costes: "Esto no significa que sea de peor o mejor calidad, porque ambos tipos de producción tienen que cumplir unos requisitos sanitarios y de sostenibilidad". Desde la compañía creen que ambos modelos son necesarios hoy en día: "La ganadería intensiva es más asequible para el consumidor, mientras que la carne de la intensiva es un producto más selecto, que conlleva un período más lento y más natural", insiste.

Asegura que no ha notado ninguna bajada de las ventas desde las palabras del ministro: "La gente es más inteligente de lo que se piensan los políticos y sabe qué comer y qué no". Alameda cree que un ministro debe cumplir su función, que es la de solucionar problemas. Desde Mercamadrid coinciden con Naturaves y aseguran que no están teniendo pérdidas por las declaraciones de Alberto Garzón: "No han influido para nada en los ingresos. La gente sigue comiendo la misma carne que antes de la entrevista". Eso sí, reconocen que la evolución de sus ganancias está relacionada directamente con la evolución de la Covid-19. Un nuevo capítulo de esta 'guerra sin trinchera' entre ganaderos y el ministro de Consumo que daba comienzo esta semana y que aún hoy da sus últimos coletazos sin solución clara a la vista.