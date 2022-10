Garamendi pide que el alza en pensiones no se ejecute "a costa de las empresas"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "sentarse" con el Gobierno para ver "cómo y de qué manera" se deben de revalorizar las pensiones. El líder de la patronal afirma no discutir "que se revaloricen las pensiones" en torno a un 8,5% para 2023, según avanzó el Gobierno y está fijado en el Pacto de Toledo, pero ha avisado de que esto "no se puede hacer a costa de las empresas", que están ya "bastante asfixiadas".

En un encuentro empresarial con el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, ha recordado que a las empresas se les va a subir la cotización a la Seguridad Social en un 0,5% a partir de enero como parte del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un instrumento con el que se pretende dotar el Fondo de Reserva durante los próximos diez años para hacer frente a las futuras tensiones de gasto.

"No estoy discutiendo la subida, pero no se plantea cómo se va a hacer, y eso es un tema muy serio", ha señalado Garamendi en declaraciones a los periodistas. Considera que esta modificación "no arregla el problema", señalando que por cada punto del IPC en que suban las pensiones, su coste ronda los 1.500 millones de euros.

Garamendi también ha valorado las previsiones macroeconómicas del Gobierno y el Banco de España, considerando que la previsión de los nuevos Presupuestos Generales para 2023 se han elaborado con un crecimiento estimado del 2,1% frente al 1,4% proyectado por el Banco de España. En ese sentido, "los Presupuestos están desequilibrados", afirmando que la previsión de este organismo está en línea con la realizada por la CEOE a través del Instituto de Estudios Económicos (IEE), del 1,5%.

"La del Banco de España está en el mismo rango que nosotros pensamos, ojalá fuera más, pero los datos, con realismo, nos dan el 1,5%. Pensamos que los Presupuestos, en ese sentido, están desequilibrados. Si planteas un crecimiento seis o siete décimas superior a nuestras previsiones y el gasto va a ser el que es, eso es más déficit y debería mirarse", ha opinado.

Rechaza la subida salarial genérica para el sector privado

En cuanto a si el sector privado podría aplicar una subida salarial como la acordada entre el Gobierno, CCOO y UGT para los funcionarios, Garamendi ha subrayado que "plantear una subida salarial genérica" en las empresas privadas "es muy complicado" porque no todos los sectores están en las mismas circunstancias, ya que a algunos les va mejor, y a otros, peor. "Las empresas tenemos que valorar la competitividad porque en el Estado, cuando se sube o no el salario, se habla de déficit, pero en las empresas se habla de quiebras", ha recalcado Garamendi.

El dirigente empresarial ha reiterado su rechazo a incorporar en un posible acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos una cláusula de revisión salarial ligada a la inflación. Garamendi ha reconocido que el efecto de la inflación complica la negociación con los sindicatos para un nuevo pacto de convenios y ha negado que la CEOE se haya levantado de la mesa, "como dijo la ministra de Trabajo". "No nos hemos levantado de la mesa, pero no compartimos una misma opinión y eso no es levantarse de la mesa (...) La silla y la mesa siguen estando ahí y a veces los acuerdos se hacen con discreción y con tranquilidad", ha concluido.