El Gobierno analiza ampliar los ERTE un mes más para evitar el caos empresarial

"Sería un error que los ERTE Covid, que es una de las cosas más exitosas que ha hecho este Gobierno, llegaran a su fin con un tránsito precipitado que provocara el caos en las empresas". Es la reflexión que trasladaron los agentes sociales a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social en la reunión de la mesa tripartita celebrada este jueves, en la que la patronal y los sindicatos propusieron de manera conjunta al Gobierno que prorrogue el esquema de ERTE pandémicos durante un mes más para favorecer la transición hacia los nuevos modelos pactados en la reforma laboral.

Fuentes del diálogo social aseguran a La Información que el Gobierno está abierto a esta opción. El vertiginoso ritmo de inicio de año, con la reforma laboral y el salario mínimo como asuntos más urgentes, ha retrasado la convocatoria de la mesa de seguimiento de los ERTE hasta el último minuto y ahora las empresas se enfrentan a un grave problema, porque la prórroga actual está vigente hasta el 28 de febrero y en lo que queda de mes les va a ser imposible transitar hacia otros mecanismos por los propios tiempos de tramitación que exigen los expedientes.

"La no prórroga de los ERTE Covid provocaría el caos en las empresas e incluso generaría un vació que dejaría desprotegidos a miles de trabajadores", advierten fuentes del diálogo social. El Gobierno ha venido defendiendo en los últimos días la necesidad de poner fin ya al esquema pandémico y activar de inmediato las herramientas que incorpora la recién aprobada reforma laboral, incluido el nuevo mecanismo RED para crisis cíclicas y sectoriales, pero tras escuchar a la patronal y los sindicatos, la opción de alargar los ERTE Covid se abre camino.

Lo cierto es que los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo, llevaron a la mesa una propuesta cerrada para no prorrogar los ERTE pandémicos y pasar ya a poner en marcha los cambios incorporados en los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, ofrecieron activar el mecanismo RED sectorial para las agencias de viajes (recordemos que esta herramienta la activa el Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Seguridad Social), un sector que ha quedado especialmente tocado por la pandemia. Y también garantizaron el mantenimiento del nivel de prestaciones en los ERTE de fuerza mayor.

Sin embargo, lo que los ministerios habían planteado inicialmente como una reunión meramente informativa se convirtió en una mesa de negociación al uso, en la que tanto la patronal como los sindicatos tenían mucho que aportar. Es un asunto vital para empresas y trabajadores y los interlocutores sociales consideran que no puede ventilarse con una propuesta unilateral. No en vano, para eso se creó la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, que componen Trabajo, Seguridad Social, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT y cuyo objetivo es precisamente tomar el pulso a la situación económica y el empleo y analizar la eficacia de las medidas adoptadas, así como valorar las necesidades que puedan surgir.

En este sentido, según revelan fuentes de las negociaciones, hubo un clamor generalizado tanto en el flanco empresarial como en el sindical para que el Gobierno dé algo más de margen de adaptación con una miniprórroga del esquema actual de un mes adicional. La idea es mantener los ERTE Covid, al menos, hasta finales de marzo. Los sindicatos, incluso, pidieron alargar los expedientes tal y como están actualmente hasta abril, coincidiendo con la activación económica que propiciará la Semana Santa en el sector turístico. Y según aseguran estas fuentes, los representantes gubernamentales se mostraron abiertos a estudiar estas demandas para evitar vacíos que puedan dejar desprotegidos a los trabajadores en el tránsito a los nuevos modelos.

Fuentes gubernamentales insisten en que "lo que se está dialogando es cómo hacer el tránsito más adecuado y sencillo de los ERTE vigentes a los nuevos instrumentos" y desde el diálogo social aseguran que el Ejecutivo valora la posibilidad de prorrogar el esquema vigente aunque sea un mes más, precisamente para hacerle el tránsito más sencillo a las empresas y evitar situaciones de desprotección. Sin embargo, en estos momentos todo está abierto. Trabajo y Seguridad Social tienen que analizar las propuestas de la patronal y los sindicatos y les responderán con sus conclusiones en una nueva reunión el próximo lunes, a apenas una semana del fin de la prórroga.

La incógnita de la financiación

De lo que no se habló en la reunión es de cómo se va a financiar el nuevo mecanismo RED, que hay que recordar que está pensado para suspensiones de empleo y reducciones de jornada ante coyunturas de crisis macroeconómica o situaciones de transición sectorial, pero las empresas no pueden solicitarlo por iniciativa propia, sino que es el Gobierno el que va a decidir qué empresas, o más bien en qué sectores, pueden acceder al mecanismo. El problema es que el Ejecutivo se comprometió con Bruselas a crear un fondo de financiación específico para costear las prestaciones y las exoneraciones de cotizaciones sociales y todavía no lo ha creado.

Concretamente, la reforma laboral incorpora que "se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo". Sin embargo, en el real decreto no se puso fecha a ese objetivo y, transcurrido un mes y medio desde su publicación en el BOE, el fondo sigue sin crearse.

Se trata de un compromiso adquirido con la Comisión Europea, que, por cierto, exigió a España un informe exhaustivo sobre este fondo de financiación para garantizar que no pone en riesgo la estabilidad financiera. El estudio fue entregado por el Gobierno en octubre de 2021, incluso antes de cerrar la reforma laboral con los agentes sociales, pero no se ha hecho público. Lo que consta en el real decreto es que el fondo se nutrirá de "los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo", pero de momento es un misterio. Desde Trabajo se limitan a avanzar que el fondo "se está desarrollando".