El Gobierno quiere limitar los alquileres turísticos en las zonas más tensionadas. 

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno pretende trabajar en zonas tensionadas para limitar el número de alojamientos turísticos, con el propósito de dar "prioridad a la política de vivienda como un derecho, dar prioridad a las ciudades del futuro". La ministra, en una entrevista en la cadena SER, ha puesto el foco sobre la Comunidad de Madrid: "No quiero que el centro de Madrid siga siendo un parque temático, quiero que en sus calles siga habiendo niños jugando en el parque y vecinos defendiendo su barrio". Sin embargo, también ha recordado que hay algunas comunidades autónomas que están haciendo los 'deberes' en este asunto, como es el caso de Islas Canarias.

Rodríguez ha recordado que sobre este asunto hay unanimidad en el sector, ya que está afectando al mercado residencial: "Resulta mucho más rentable el alquiler vacacional, aunque hay ayuntamientos que ya están liderando en este asunto, como el de Barcelona. El Gobierno también ha comenzado los trámites para controlar este tipo de alquileres". La titular de Vivienda ha recordado una sentencia del año 2020 del Tribunal Superior de Justicia Europea (TJUE) en la que "se cataloga, no sé si literalmente, como una imperiosa necesidad abordar esta cuestión con un interés general para los países miembros y la posibilidad de intervenir en el sector".

Pide ayuda al sector inmobiliario y la banca

En relación al encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez mantiene hoy jueves en la Moncloa con representantes del sector inmobiliario y bancario para analizar el reto de la vivienda, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha explicado que se trata de una ronda más de todas las que el presidente viene realizando con los agentes que “pueden aportar” una solución al problema de accesibilidad que existe en el país y que afecta a millones de personas. La vivienda “no puede ser un bien de lujo”, ha incidido la ministra de Hacienda para insistir, además, en que el Ejecutivo mantiene su compromiso de poner en el mercado 183.000 inmuebles para alquiler a precio asequible a lo largo de la legislatura.

Montero ha asegurado que Sánchez tratará en el encuentro, en el que también participa Rodríguez, de “hacer mucha pedagogía” con el sector, cuya colaboración es imprescindible para lograr esta meta. “Tenemos que cambiar la cultura de que la vivienda es un objeto de inversión para grandes patrimonios y fondos”, ha zanjado en una entrevista concedida este jueves a ‘La Hora de la 1’ de TVE. El objetivo final tiene que ser, a su juicio, que en todos los entornos de la ciudad -también en el centro- pueda haber vivienda social. El presidente ha asegurado, escuchará también las demandas del sector, si bien cree que las empresas deben mirar la rentabilidad en este ámbito desde la reputación o la aportación a la sociedad. Por su parte, la ministra de Vivienda ha remarcado que se solicitará ayuda tanto a los bancos como las inmobiliarias para poner en marcha un mercado de alquiler asequible.

"El acceso a la vivienda sigue siendo un drama"

"El acceso a la vivienda sigue siendo un drama. Nos hemos sentido acompañados por el sector y también por el resto de las comunidades autónomas y por parte de las administraciones públicas, pero hay que hacer balance porque el asunto es de emergencia", ha reiterado la ministra, para asegurar que no se resigna a que el problema de la vivienda en España no se pueda solucionar. En lo referente a las zonas tensionadas y la aplicación de los topes al alquiler, Rodríguez ha asegurado que espera que, además de Cataluña, se adhieran el resto de comunidades que cuenten con alguna zona tensionada: "Es un indicador público y no se debe a intereses privados. Sirve para permitir una rebaja de en torno a un 30% del alquiler y es una estrategia global, hay que plantear una estrategia de vivienda a largo plazo".

Sobre el rechazo de algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, la ministra ha asegurado que tiene "confianza" en que el Ejecutivo logrará un consenso y ha animado a las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP), "y en la cabecera de la pancarta a la Comunidad de Madrid, donde la situación es más grave", a que escuchen las propuestas y pongan en marcha las medidas planteadas por parte del Gobierno central. Y es que, ha recordado que el "esfuerzo inversor" lo está llevando a cabo el Estado: "Ayuso no tiene que estar en este asunto para confrontar con el Gobierno, sino para entender a Madrid, que es donde nos encontramos con el mayor problema".