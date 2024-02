Estopa, Amaia, Niña Pastori... el caché de los cantantes que actúan en los Goya 2024

Los grandes protagonistas de los Premios Goya 2024 son las figuras del cine español. La mejor película saldrá entre 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquell y Un amor. Pero también hay otros rostros que dan sentido y colorido a la gala, como los presentadores (Ana Belén y Los Javis) y los cantantes que actuarán en la 38ª edición, que se celebra en Valladolid el 10 de febrero a las 22:00 horas.

Los nominados a mejor canción son Xoel López por Eco de la película Amigos hasta la muerte; Rigoberta Bandini, por Yo solo quiero amor de Te estoy amando locamente; Marina Herlop, por Chinas de la cinta con el mismo nombre; Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran, por La gallinita de la película La imatge permanent; y Vetusta Morla y Valeria Castro por el tema El amor de Andrea de la película homónima.

Pero ninguno de estos artistas participará en la gala. La organización de los Goya ha confirmado que actuarán Amaia, David Bisbal, Estopa, María José Llergo, India Martínez, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral.

¿Cuánto cobran por concierto los artistas de los Goya 2024?

De todos ellos, el que tiene un mayor caché es David Bisbal. Hace unos meses presentó su octavo disco de estudio y acumula más de 20 años de trayectoria. Se encuentra en plena gira del tour 'Me Siento Vivo' y su caché es de unos 170.000 euros por concierto.

Estopa está celebrando sus 25 años de carrera musical y ha vendido más de 100.000 entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona en 2024. Cerraron el año pasado visitando La Resistencia y, sobre el dinero que tienen en el banco, bromearon con David Broncano. Le dijeron que "no te podríamos decir la cantidad, pero cada vez que pestañeamos serían 1.000 pavos". Sí se sabe que su caché en los conciertos en fiestas de diferentes municipios cobran entre 40.000 y 100.000 por concierto.

El caché de India Martínez se sitúa en torno a los 55.000 euros por concierto. Su carreta cuenta con nueve álbumes de estudio y dos candidaturas a los Premios Grammy Latinos como Mejor Nuevo Artista. Se encuentra en plena gira de Nuestro Mundo Tour.

Otra de las grandes voces que estarán en los Goya será la de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 por delante de Aitana y Lola Índigo. Su caché es de unos 40.000 euros por concierto.

Niña Pastori, que ha conquistado su quinto Latin Grammy al mejor disco flamenco con Camino, tiene un caché bastante elevado, aunque depende del tipo de concierto, el número de asistentes y demás. Por ejemplo, en Trujillo cobró 54.450 euros en 2022, mientras que el verano pasado en Valladolid realizó un concierto por 133.000 euros.

Salvador Sobral fue el representante de Portugal en 2017 y tiene el honor de ser el ganador del festival con una mayor puntuación (758 puntos). En el mes de octubre de 2023 visitó La Resistencia y cuando David Broncano le preguntó por el dinero que tenía en el banco, respondió que "tengo más de lo que necesito. No tengo vicios, tengo un coche pequeño porque me dan miedo los coches grandes y vivo en un apartamento pequeñito". Y añadió que "el otro día fui al banco y me dijo mi banquero que yo era un chico muy ahorrador. Salí del banco y me compré un Toyota que tardará un año en llegar. Me gustaría tener algún vicio más".

Silvia Pérez Cruz está considerada como una de las voces más relevantes que han aparecido en el panorama musical español en los últimos años. Además de varios discos de estudio, ha participado en diferentes proyectos musicales liderados por Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat o Joaquín Sabina, entre muchos otros, y también en obras de cine, poniendo voz a bandas sonoras.

También actuará María José Llergo, una joven cantaora de flamenco que debutó en 2020 y en sus inicios fue comparada con Rosalía. Hace unos meses la cantante cordobesa presentó su segundo disco, Ultrabelleza.